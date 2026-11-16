ലൈബ്രറിയിൽ എഐ വ്യാജ പുസ്തകം; തമിഴ്നാട്ടിൽ 7 ഇടത്ത് വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്, കോടികളുടെ അഴിമതി
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും, തമിഴ്നാട് പൊതു ലൈബ്രറികളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത 'അഗൽ വിളക്ക് പതിപ്പകം' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസാധക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു
By PTI
Published : November 16, 2026 at 1:32 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതു ലൈബ്രറികളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച വ്യാജ പുസ്തകങ്ങൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്.
ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ സെൻ്റിനറി ലൈബ്രറിയിലും കോയമ്പത്തൂരിലെ പെരിയാർ അറിവുലകത്തിലും നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസാധകരുടെയും ലൈബ്രറി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഓഫിസുകളിലും വീടുകളിലും ഡി.വി.എ.സി സംഘം നിലവില് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
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മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് നൽകിയ കർശന നിർദേശങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും, തമിഴ്നാട് പൊതു ലൈബ്രറികളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത 'അഗൽ വിളക്ക് പതിപ്പകം' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസാധക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത 'അകൽ വിളക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപിക്കുകയും ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന 22 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. 'ഫീനിക്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. വ്യാജ അവലംബങ്ങൾ, സാധുതയില്ലാത്ത ഐ.എസ്.ബി.എൻ നമ്പറുകൾ, കെട്ടിച്ചമച്ച രചയിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഈ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. അമിത വില നൽകിയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നത്.
ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ച് ലൈബ്രറി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും, ചെന്നൈയിലെയും കോയമ്പത്തൂരിലെയും ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ജീൻ ഡ്രീസ്, മഹാകവി ഭാരതിയാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ പേരുകളിലും വ്യാജ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോയമ്പത്തൂരിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച പെരിയാർ അറിവാലയം ലൈബ്രറി സന്ദർശിച്ച പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പെരുമാൾ മുരുകൻ, അവിടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെയും ആധികാരികതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ സെൻ്റിനറി ലൈബ്രറി, കണ്ണിമാറ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി, മധുര കലൈഞ്ജർ ലൈബ്രറി എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
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