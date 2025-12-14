Kerala Local Body Elections2025

സ്വവർഗാനുരാഗികളായ കൗമാരക്കാർ നേരിടുന്നത് വിവേചനവും പീഡനവും; സർവേ ഫലം പുറത്തുവിട്ട് ബ്രിഡ്‌ജ് സാമൂഹിക സംഘടന

നിരന്തരമായുള്ള പീഡനങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും കാരണം കുട്ടികൾ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. 12നും 15നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവുമധികം പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

GBTQIA QUEER ADOLESCENT SEX EDUCATION IN SCHOOLS DISCRIMINATION ON QUEER CHILDREN
Representational image (IANS)
By PTI

Published : December 14, 2025 at 3:31 PM IST

ദിസ്‌പൂർ: രാജ്യത്തെ സ്വവർഗാനുരാഗികള്‍ അഥവാ ക്വിയർ കൗമാരക്കാർ (LGBTQA+) വലിയ തോതിൽ വിവേചനവും പീഡനവും നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നും അയൽപക്കങ്ങങ്ങളിൽ നിന്നും സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നുമാണ് വിവേചനവും വേർതിരിവും നേരിടുന്നതെന്നും ബ്രിഡ്‌ജ് സർവെ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

900ത്തിലധികം ക്വിയർ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായി കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ബ്രിഡ്‌ജ്' നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുള്ളത്. 12നും 15നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവുമധികം പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അസം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, ഒഡിഷ, ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമൂഹിക ക്ഷേമത്തിനും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ബ്രിഡ്‌ജ്.

നിരന്തരമായുള്ള പീഡനങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും കാരണം നിരവധി കുട്ടികൾ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് ബ്രിഡ്‌ജ് സ്ഥാപക ഡയറക്‌ടർ പൃഥ്വിരാജ് നാഥ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, വരുമാന സുരക്ഷ, ഭാവി എന്നിവ ഇതു കാരണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നുവെന്നും പൃഥ്വിരാജ് നാഥ് പറഞ്ഞു.

"അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പലർക്കും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ക്വിയർ സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ക്വിയർ വ്യക്തികളുടെ തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നേടാൻ സമൂഹവുമായി സംവദിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്" - പൃഥ്വിരാജ് നാഥ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമൂഹത്തിലുള്ള വിവേചനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നേടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാരുൾപ്പെടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ക്വിയർ, ഇൻ്റർസക്ഷണൽ ക്വിയർ ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനയായ 'സോമനോയു'ടെ ('Xomonnoy') സ്ഥാപക രുദ്രാണി രാജ്‌കുമാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നിർബന്ധിത പരിശീലനം നൽകണം. ക്വിയർ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ, പൊലീസ്, അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവബോധം നൽകണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്‌കുമാരി വ്യക്തമാക്കി.

"ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ക്വിയർ പൗരന്മാരെ ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷയും, സ്‌കൂളുകളിൽ ബഹുമാനവും, തൊഴിലിടത്തിൽ അന്തസും അർഹിക്കുന്നു. സമത്വം ഒരു ഔദാര്യമല്ല, അത് ഭരണഘടനാപരമായ വാഗ്‌ദാനമാണ്" - രാജ്‌കുമാരി പറഞ്ഞു.

അസമിലെ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡിസ്‌പൂർ കോളജ് എന്നും സമൂഹത്തിലെ ക്വിയർ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുവാഹത്തിയിലെ ഡിസ്‌പൂർ കോളജിൻ്റെ മുൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിത അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

"ലിംഗവിവേചനമില്ലാത്ത ശൗചാലയം, ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളിൽ ക്വിയർ വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംവരണം, സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം, ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്" - സുനിത അഗർവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കുടുംബം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അയൽപക്കങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവനങ്ങൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണമാക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ലിംഗ വിവേചനരഹിതമായ സമീപനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ദിസ്‌പൂർ സർവകലാശാലയിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം അധ്യാപകൻ സാമി പറഞ്ഞു.

"വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവബോധം സൃഷ്‌ടിച്ച് തുടങ്ങണം. അത്തരം അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥആപനങ്ങളിലെ ലൈബ്രറികളിൽ ലിംഗഭേദത്തെയും ലൈംഗികതയെയും കുറിച്ചുള്ള പുസ്‌തകങ്ങൾ ദൃശ്യ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കണം. മാതാപിതാക്കളുമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്"- സാമി പറഞ്ഞു. ക്വിയർ വിദ്യാർഥികളെയും മുതിർന്നവരെയും പൊതു അവഹേളനത്തിലേയ്ക്കും നിരാശയിലേയ്ക്കും ആത്മഹത്യയിലേയ്ക്കും തള്ളിവിടാനാവില്ലെന്നും സാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

LGBTQIA
QUEER ADOLESCENT
SEX EDUCATION IN SCHOOLS
DISCRIMINATION ON QUEER CHILDREN
DISCRIMINATION ON QUEER ADOLESCENTS

