സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങാം; 388 വീടുകള്ക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു, സംഘര്ഷങ്ങള് ദുരിതം വിതച്ചവര്ക്ക് ആശ്വാസം
കശ്മീരില് 300ലധികം വീടുകൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് ജമ്മു കശ്മീർ ലെ. മനോജ് സിൻഹ. സംഘര്ഷങ്ങളിലും മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്കാണ് പുതിയ വീടുകള്.
Published : November 22, 2025 at 5:48 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലുണ്ടായ സംഘര്ഷങ്ങളിലും മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം. 300ലധികം വീടുകൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ. പാകിസ്ഥാൻ ഷെല്ലാക്രമണം, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, മിന്നൽ പ്രളയം എന്നിവയില് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പുതിയ വീടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകുന്നത്. എൻജിഒ, എച്ച്ആർഡിഎസ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുക.
കശ്മീരിലെ രജൗരിയിൽ 388 വീടുകളുടെ നിർമാണത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടതായി ലെ. മനോജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് 1,500 വീടുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർമാർ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് എൻജിഒയുമായി സംസാരിച്ചതായും ധാരണ പത്രത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചതായും മനോജ് സിൻഹ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജാംഘറിലും നൗഷേര സബ് ഡിവിഷനിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി.
Sharing my speech at the foundation stone laying ceremony in Rajouri to build 388 houses completely damaged in recent natural calamities and unprovoked Pakistani shelling during Operation Sindoor.https://t.co/pDyRB9vxoi pic.twitter.com/uQmo6QjyUo— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) November 21, 2025
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻജിഒ വീടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 388 വീടുകൾക്കാണ് തറക്കല്ലിട്ടത്. ഒരു വീടിന് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് ചെലവ് വരുന്നതെന്ന് മനോജ് സിൻഹ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ വീടുകൾ നൽകിയതിന് രജൗരിയിലെ ഒരു നിവാസി സർക്കാരിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടെയുള്ള ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകിയെന്നും പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും മറ്റും നിരവധി പേർക്ക് വീട് നഷ്ടമായി. അവർക്ക് വീടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകുമെന്ന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ നൗഷേര, രജൗരി, പൂഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് വീട് നിർമിച്ച് നൽകുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രവീന്ദർ റെയ്ന പറഞ്ഞു.
നന്ദി പ്രകടപ്പിച്ച് സിൻഹ
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തകര്ത്ത ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപജീവന സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (എംജിഎൻആർഇജിഎ) തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ അത് സംബന്ധിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിന് നൽകിയ വ്യക്തിഗത ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം 150 ദിവസമായി വർധിപ്പിച്ചതിന് മനോജ് സിൻഹ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും നന്ദി പറഞ്ഞു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും പൂർണമായ പുനരധിവാസത്തിനും പൂഞ്ചിലെ ഓരോ നിവാസിയുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് മനോജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു.
