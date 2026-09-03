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'നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബിരുദം കാണിച്ചാലോ': പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെ

തൻ്റെ ബിരുദം കാണാൻ കാത്തിരുന്ന് ആളുകളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബിരുദം കാണാതെ അവർ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം എങ്ങനെ പിന്നിട്ടു എന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അഭിജീത് ദിപ്‌കെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

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Abhijeet Dipke (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 4:37 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി ദിപ്കെ രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ ബിരുദങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ തൻ്റെ ബിരുദം കാണിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്‌കെ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. രണ്ട് പേരും അവരവരുടെ ബിരുദങ്ങൾ കാണിച്ച് ഈ പ്രശ്‌നം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തൻ്റെ ബിരുദം കാണാൻ കാത്തിരുന്ന് ആളുകളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബിരുദം കാണാതെ അവർ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം എങ്ങനെ പിന്നിട്ടു എന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അഭിജീത് ദിപ്‌കെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് "BUComGrad" എന്ന അക്കൗണ്ട് പങ്കുവെച്ച 'ആഫ്റ്റർ-പാർട്ടി' വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ദിപ്കെ പങ്ക് വച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദിപ്കെ ഒരു മേശയ്ക്കരികിലിരുന്ന് ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം.

പ്രഖാർ ഗുപ്‌തയുടെ പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ സോനം വാങ്‌ചുക് അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ യുഎസ് സർവകലാശാലയിലെ ദിപ്‌കെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതികരണം. തൻ്റെ ബിരുദത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാക്കി മാറ്റുന്ന ദിപ്‌കെയുടെ നടപടി ഇതാദ്യമായല്ല. ഇതിന് മുമ്പും അഭിജീത് ദിപ്‌കെ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചൊല്ലി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഇടയ്ക്കിടെ സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചതെന്നും ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാത്തവർ തട്ടിപ്പുകാരും നുണയന്മാരുമാണെന്നാണ് ഐടി സെല്ലിൽ നിന്ന് തനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശമനങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ദിപ്‌കെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

അവകാശവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

സോനം വാങ്‌ചുക്കുമായുള്ള പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖാർ ഗുപ്‌തയുടെ പരാമർശങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് വഴി തുറന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിൽ, തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാൾ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചയാളാണെന്നും പ്രതിഷേധസമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഗുപ്‌ത പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത അദ്ദേഹം, അയാൾ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണെന്നും പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്.

സിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് പങ്കെടുത്തുവെന്നും ആ സമരത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നെന്നും ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പിന്നീട് ആ സുഹൃത്ത് ദിപ്‌കെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദിപ്‌കെ ബിരുദം നേടിയതായി ഒരു രേഖയുമില്ലെന്ന് സുഹൃത്ത് കണ്ടെത്തിയതായും ഗുപ്‌ത അവകാശപ്പെട്ടു.

ദിപ്‌കെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പണം ദിപ്‌കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

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മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദിപ്‌കെയുടെ പിതാവ് ഭഗവാൻറാവു ദിപ്‌കെയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സൂറത്ത് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനായ അമിത് തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന പിതാവിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്ന് തിവാരി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

സിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദിപ്കെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പരിശോധിക്കണമെന്നും ആർടിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് വഴിയാണ് ധനസഹായം ലഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തക ബർഖ ദത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ദിപ്കെ ആരോപണങ്ങൾ നിരസിച്ചു. അഭിമുഖത്തിനിടെ അദ്ദേഹം യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കത്തും കാണിച്ചു.

സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾക്കായി ആർടിഐ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവർ പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ദിപ്കെയെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് സിജെപി വക്താവ് വൈഷ്‌ണവി ഗൗർ പറഞ്ഞു.

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DIPKE EDUCATION CONTROVERSY
PM MODI
ABHIJEET DIPKE CHALLENGES PM
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