ഡൽഹിയിൽ വൻ ഭീകരവേട്ട; ലഷ്കർ സ്ലീപ്പര് സെൽ അംഗം ഷബീർ അഹമ്മദ് ലോൺ പിടിയിൽ
പ്രതി നിരവധി ദേശവിരുദ്ധ കേസുകളിലെ കുറ്റവാളി. ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
Published : March 30, 2026 at 3:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ ഭീകരൻ ഷബീർ അഹമ്മദ് ലോൺ അറസ്റ്റിൽ. ഡൽഹി പൊലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ ഗാസിപൂരിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിരവധി ദേശവിരുദ്ധ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇയാൾ സ്ലീപ്പർ സെൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ വിവിധ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളടക്കം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദേശവിരുദ്ധ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്താൻ്റെ ഇന്റർ-സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ (ഐഎസ്ഐ) നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
Delhi: On Delhi Police arrests Lashkar-e-Taiba commander Shabir Ahmed Lone, Police Special Cell Additional CP Pramod Singh Kushwaha says, " shabir ahmed was arrested last night from the ghazipur area by the special cell team, while dcp praveen tripathi was supervising. if you… pic.twitter.com/ku52H8qXjk— IANS (@ians_india) March 30, 2026
പ്രതിയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്താൻ, നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ സ്വദേശിയാണ് ഷബീർ അഹമ്മദ് ലോൺ എന്ന രാജ. 2007-ൽ എകെ-47 റൈഫിളുകളും ഗ്രനേഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആയുധശേഖരവുമായി സ്പെഷ്യൽ സെൽ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2018 വരെ തിഹാർ ജയിലിലായിരുന്ന പ്രതി പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി.
അവിടെ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്ന ഇയാൾ രാജ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഷ്കർ ശൃംഖലകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭീകര സംഘടനയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവ തലവനും മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനുമായ ഹാഫിസ് സയീദുമായും ലഷ്കർ കമാൻഡർ സാക്കി-ഉർ-റഹ്മാൻ ലഖ്വിയുമായും പ്രതിക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ മുസാഫറാബാദിൽ ഇയാൾക്ക് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണവും ചോദ്യം ചെയ്യലും നടന്നുവരികയാണ്.
പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകളും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും കണ്ടെടുത്തു. ഇവ വഴി അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഭീകരവാദികളുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഹവാല ഇടപാടുകൾ വഴിയാണ് ഇയാൾക്ക് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പണം ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തെളിഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾക്ക് ആയുധങ്ങളും പണവും എത്തിച്ചു നൽകുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു ഇയാൾ.ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് വ്യാജ വിലാസത്തിലുള്ള ആധാർ കാർഡും വോട്ടർ ഐഡിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാസിപൂരിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
