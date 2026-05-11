പുലിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് 13കാരൻ; ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ അദ്ഭുതരക്ഷപ്പെടൽ
Published : May 11, 2026 at 2:07 PM IST
ഭോപാൽ: പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിച്ച് 13കാരൻ. മധ്യപ്രദേശിലെ നർമദാപുരം ജില്ലയിലാണ് അദ്ഭുതകരമായ സംഭവം. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി സത്യം താക്കൂറിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലും മനോധൈര്യവുമാണ് വൻ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ തുണയായത്.
നർമദാപുരം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പിപാരിയ വനത്തിന് കീഴിലുള്ള കുർസി ഖാപ ഗ്രാമത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ കൃഷിയിടത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തെ പുള്ളിപ്പുലി ആക്രമിച്ചത്.
വൈകിട്ട് കൃഷിയിടത്തിന് അടുത്തുള്ള കിണറിനരികിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാർഥി. ഇതിനിടെ പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുള്ളിപ്പുലി പുറത്തേക്ക് ചാടി സത്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പുള്ളിപ്പുലിയെ കണ്ട് പകച്ചുനിൽക്കാതെ മനോധൈര്യം സംഭരിച്ച് സത്യം അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു. ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിനിടെ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ നഖം തട്ടി സത്യത്തിൻ്റെ വയറിനും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
പരിക്കിൻ്റെ വേദനയിൽ സത്യം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. തൻ്റെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് സത്യം തള്ളിമാറ്റിയതോടെ മൃഗം പുറകോട്ട് വീണു. നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തുമ്പോൾ പുലിയുമായി മൽപ്പിടിത്തം നടത്തുന്ന സത്യത്തെയാണ് കണ്ടത്.
ആദ്യം ഒന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചു. സത്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിലും ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ ബഹളത്തിലും ഭയന്ന പുള്ളിപ്പുലി ഉടൻ തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞോടി.
വനത്തോട് ചേർന്നാണ് കൃഷിയിടമുള്ളതെന്നും കിണറിനരികിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് പുലിയിറങ്ങിയതെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് മഹേന്ദ്ര സിങ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെയാണ് മകൻ്റെ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടത്. ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ പുലിയുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യത്തെയാണ് കണ്ടത്. പരിക്കേറ്റ മകനെ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ദൈവകൃപയും മകൻ്റെ ധൈര്യവും കൊണ്ടാണ് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ചികിത്സയ്ക്കായി 1,000 രൂപ അടിയന്തര സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വനംവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും റേഞ്ചർ രേഖ താക്കൂറും ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ബർവേന്ദ്ര ഷാ ഉയികിയും അറിയിച്ചു. നിലവിൽ സത്യയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും ഡോ. സയ്യിദ് കരീം വ്യക്തമാക്കി.
ഭീഷണിയായി പുള്ളിപ്പുലികൾ
പ്രദേശത്ത് കുറച്ചുനാളുകളായി പുള്ളിപ്പുലികളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുകയാണ്. സമീപത്തുള്ള സത്പുര ടൈഗർ റിസർവിലെ വനമേഖലകളിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ പിപാരിയ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഇരുപതിലധികം പുള്ളിപ്പുലികളെയാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്.
നിലവിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പുള്ളിപ്പുലികളെ കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് റിസർവ് അധികൃതരും സമ്മതിക്കുന്നു. വനമേഖലയിൽ വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ ഇരയും വെള്ളവും തേടി വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ രാത്രികാലങ്ങളിലടക്കം പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്നും കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
