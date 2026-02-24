ETV Bharat / bharat

പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനത്തില്‍ തീജ്വാല; ലേയിലേക്കുള്ള സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരിച്ചിറക്കി

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് പോയ സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്.

ന്യൂഡൽഹി: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് പോയ സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 24) രാവിലെയാണ് സംഭവം. 150 ഓളം യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ബോയിങ് 737 വിമാനമാണ് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കിയത്.

എഞ്ചിനുകളില്‍ ഒന്നിന് തകരാറുകളുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പൈലറ്റ് എയർഗ്രാഫിക് കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറക്കിയത്. യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ബോയിങ് 737 വിമാനമായിരുന്നു SG121 ആണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സാങ്കേതിക തകരാര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോട്. ഇതോടെ ഉടന്‍ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിനിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നതിനൊപ്പം തീപ്പൊരികളും തീജ്വാലകളും കണ്ടതായി ദൃക്‌സാക്ഷികളും പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സംഭവത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്നത് അവ്യക്തമാണ്. ഇതില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.

സാങ്കേതിക തകരാർ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി സ്പൈസ്ജെറ്റ് വക്താവ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. “വിമാനം ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തു, എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും പുറത്തിറക്കിയെന്നും” വക്താവ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സാങ്കേതിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൈലറ്റുമാർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്‌ധർ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് പർവതപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിമാനം പറന്ന് ഉയരുമ്പോൾ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടാൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും വ്യോമയാന വിദഗ്‌ധർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അധികൃതർ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയുകയുള്ളുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായ വിമാനപകടത്തിൻ്റെ വേദന ഇതുവരെയും നമ്മളെ വിട്ടകന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്ന ഉടനെ തകർന്നു വീണത്. അപകടത്തിൽ 260ലധികം യാത്രകാർ മരിച്ചിരുന്നു. പൈലറ്റുമാർ ഇന്ധനം വിച്ഛേദിച്ചതാകാം അപകട കാരണം എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

