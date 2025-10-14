ETV Bharat / bharat

ന്യൂഡൽഹി: ലഡാക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കർത്താവും കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിനെതിരെ ലേ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പൊതു ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിനും എതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വാങ്ചുക്കിനെതിരെയുള്ള പരാതി.

സോനം വാങ്ചുക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ഹാനികരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ് തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും ലേ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു. കേസിൻ്റെ വാദം ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെ, വാങ്ചുക്കിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ മറ്റൊരു കോടതിയിൽ തിരക്കിലായതിനാൽ വാദം ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് (ഒക്ടോബർ 15) നീട്ടിവച്ചു.

1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം (എൻ.എസ്.എ.) വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, എൻ. വി. അഞ്ജാരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ലേ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ നിയമപ്രകാരം കൃത്യമായി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

2025 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് വാങ്ചുക്കിനെ എൻ.എസ്.എ. പ്രകാരം തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും, രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയതും ലേയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ വഴി ഉടൻതന്നെ ഭാര്യയെ അറിയിച്ചതായും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ആയതിനാൽ, 1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള തടങ്കൽ ഉത്തരവ് തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്നയാളെയോ ഹർജിക്കാരനെയോ അറിയിച്ചില്ല എന്ന വാദം പൂർണ്ണമായും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുടർന്ന്, 1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 8-ൻ്റെയും ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 22-ൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം കർശനമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവ് പാസാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എൻ.എസ്.എ-യുടെ സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ഉപദേശക സമിതിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

വാങ്ചുക്ക് ഏകാന്ത തടവിലല്ലെന്നും ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജനറൽ വാർഡിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാരക്കിലാണ് തടവുകാരനെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തടവറയ്ക്ക് 20 അടി വലുപ്പമുണ്ട്. നിലവിൽ ആ ജയിൽ ബാരക്കിലെ ഏക താമസക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു.

രാജസ്ഥാൻ ജയിൽ നിയമങ്ങൾ 2022 പ്രകാരം, 1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് ചട്ടം 538 അനുശാസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, തടവുകാരന് സന്ദർശകരുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എപ്പോഴും വാങ്‌ചുക്കിനൊപ്പം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജയിൽ ഭരണകൂടം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലം എടുത്തു കാട്ടി.

ലഡാക്കിൽ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് വാങ്ചുക്കിനെ എൻ.എസ്.എ. പ്രകാരം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അഭിഭാഷകനായ സർവം റിതം ഖരെ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വാങ്ചുക്കിനെതിരെ എൻ.എസ്.എ. ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള തടങ്കൽ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി.

