'റെഡ് കോറിഡോർ' ചുരുങ്ങുന്നു; കണക്കുകൾ പുറത്തു വിട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
2026 മാർച്ച് 31 ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നക്സലിസത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി 11 ജില്ലകളിലായി കുറഞ്ഞെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Published : October 20, 2025 at 1:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നക്സലിസത്തിനെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധം നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയതായി അറിയിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. മാവോയിസറ്റ് ഭീഷണി ഇപ്പോൾ 11 ജില്ലകളിലായി കുറഞ്ഞെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2026 മാർച്ച് 31 ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നക്സലിസത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ വികസനത്തിനും പുരോഗതിയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ചൈനാ-സോവിയറ്റ് പിളർപ്പിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട തീവ്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയമാണ് നക്സലിസം. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി മാവോയിസം പിന്തുടരുന്നവരെ മാവോയിസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 2014 ൽ 182 ജില്ലകളിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോള് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 75 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം 303 നക്സൽ കേഡർമാർ കീഴടങ്ങിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകവും പ്രധാനവുമായ കീഴടങ്ങലുകളായിരുന്നു ഇതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
രാജ്യം നക്സലിസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്ന ദിനം വിദൂരമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ ഇത്തവണ സവിശേഷം ആയിരിക്കുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു."മാവോയിസം ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്കെതിരായ വലിയ അനീതിയും പാപവുമാണ്. രാജ്യത്തെ യുവത്വത്തെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല," എന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് അർബൻ നക്സലുകൾ സജീവമായിരുന്നു എന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. "അർബൻ നക്സലുകൾ അന്നും ഇന്നും പ്രബലരാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നക്സലിസത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണം മാവോയിസ്റ്റ്റ്റ് ഭീകരതയെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർ രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കി", മോദി പറഞ്ഞു.
മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം നേരിട്ടവർ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയിരുന്നു. കൈകാലുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ശരീരത്തിന് അംഗഭംഗം സംഭവിച്ചവർ എന്നിവരായിരുന്നു അധികവും. മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ ഡൽഹിയിൽ ഒത്തു കൂടുകയും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായും മോദി പറഞ്ഞു.
"നക്സലുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളും സ്കൂളുകൾ നിർമിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആശുപത്രികൾ നിർമിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല. നിർമിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രികൾ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകൾക്കും വികസനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ, ദലിത് സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവർ മാവോയിസത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു.
റെഡ് കോറിഡോർ
ഇന്ത്യയിലെ നക്സലേറ്റ്-മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ, മധ്യ, തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് 'റെഡ് കോറിഡോർ' എന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്നത്. ഈ മേഖലകൾ സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹികപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതും, ദാരിദ്ര്യം, നിരക്ഷരത, വികസനക്കുറവ് എന്നിവ നേരിടുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, ബിഹാർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ റെഡ് കോറിഡോറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
