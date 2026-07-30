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വിദ്യാർഥികളെ ക്രിമിനലുകളാക്കുന്നു; ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങി ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന ഒരു മാസം നീണ്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചിരുന്നു

NEET PAPER LEAK JANTAR MANTAR PROTEST LEFT BACKED STUDENT PROTEST AGAINST POLICE ACTION
Demonstrators hold placards during a protest against the police crackdown on students and youth over the NEET paper leak issue, at Jantar Mantar, in New Delhi (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 2:51 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അറസ്റ്റിലായവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ക്രിമിനൽവത്കരിക്കുന്ന നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിദ്യാർഥി-യുവജന ഐക്യം നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ബുധനാഴ്ച ജന്തർ മന്ദിറിൽ ഒത്തുകൂടിയത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന ഒരു മാസം നീണ്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർഥികൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ബിഹാർ, ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അണിനിരക്കാൻ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ

എഐഎസ്എ, എസ്എഫ്ഐ, എഐഎസ്എഫ്, കെവൈഎസ്, എഐഡിഎസ്ഒ, ഡിഎസ്എഫ്, പിഡിഎസ്‌യു, പിഎസ്എ, പിഎസ്വൈഎ, എസിഎൻഎസ്, കലക്ടീവ്, ദിശ, പച്ചാസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ അറസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക, വിദ്യാർഥികളെ ക്രിമിനലുകളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിർത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയോട് ജന്തർ മന്ദിറിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ ദിശ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വീര്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ പോലും വിദ്യാർഥികൾ ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇനിയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അത് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അധികാരികൾ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും കെവൈഎസ് പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. ലാത്തിച്ചാർജിനെ വിദ്യാർഥികൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അധികാരികൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം

ജൂലൈ 20ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് പലരും എത്തിയത്. ക്രൂരത കാണിച്ച പൊലീസുകാരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളും പ്രതിഷേധക്കാർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അധികാരികൾ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്നും പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായും വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാറിൽ 300ലധികം വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എഐഎസ്എ പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് നടപടിക്കിടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അവർ പറഞ്ഞു. പട്ന എയിംസിന് സമീപം എകെ 47 തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ നാല് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വെടിയേറ്റതായും ഇവരെ നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും ബിഹാറിലെ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയെന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി ആവശ്യമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് തോൾ അനക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയതിലെ അപാകതകളും രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടും വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പൂർണമായി പരിഹരിക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അറസ്റ്റിലായ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും ഉടനടി വിട്ടയക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥി പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടനകൾ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.

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NEET PAPER LEAK
JANTAR MANTAR PROTEST
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PROTEST AGAINST POLICE ACTION
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