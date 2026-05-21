പാകിസ്ഥാന് സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി; കൊൽക്കത്തയിൽ എൻഐഎയുടെ വേട്ടയിൽ പാക് ചാരൻ പിടിയിൽ

പണത്തിനും പാകിസ്ഥാൻ പൗരത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ രാജ്യവിരുദ്ധ ഭീകര ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി രഹസ്യവിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതെന്ന് എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി.

National Investigation Agency
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 12:07 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ചോർത്തി നൽകിയ കൊൽക്കത്ത സ്വദേശിയെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പണത്തിനും പാകിസ്ഥാൻ പൗരത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ രാജ്യവിരുദ്ധ ഭീകര ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി രഹസ്യവിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതെന്ന് എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി. കൊൽക്കത്ത സ്വദേശിയായ സഫർ റിയാസ് എന്ന റിസ്‌വിയാണ് പിടിയിലായത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പാക് ഏജൻ്റുകൾക്ക് ഇയാൾ കൈമാറിയതായി എൻഐഎ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ലക്ഷ്യം പാക് പൗരത്വവും പണവും

ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാളെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട്സ് ആക്‌ട് , നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

റിയാസ് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരത്വമുള്ള യുവതിയെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും ഇവരുടെ കുട്ടികൾ പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്നും എൻഐഎ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. പ്രതി മുൻപും ഇന്ത്യയിൽ ചാരക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളയാളാണെന്ന് എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെയും ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട്സ് ആക്‌ടിലെയും വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

പാക് ബന്ധവും പഴയ ചാരക്കേസ് പശ്ചാത്തലവും

2005 മുതൽ ഇയാൾ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിൽ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സന്ദർശനത്തിനിടയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ കണ്ടെത്തുകയും ഇന്ത്യയിൽ ചാരക്കേസ് നടത്തുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ വലയിലാക്കുകയും ചെയ്‌തത്. വൻ തുകയും ഒപ്പം പാകിസ്ഥാൻ പൗരത്വവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് ഇയാളെക്കൊണ്ട് രാജ്യാന്തര ചാരവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് എൻഐഎ പ്രസ്‌താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആക്‌ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ഒടിപികൾ കൈമാറി മറ്റ് ചാരന്മാർക്കും ഭീകരവാദികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഫർ റിയാസ് വലിയ തോതിൽ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടെലികോം നമ്പറുകളുടെ വൺ ടൈം പാസ്‌വേഡുകൾ ഇയാൾ പാക് ഇടനിലക്കാര്‍ക്ക് കൈമാറി. ഈ ഒടിപികൾ ഉപയോഗിച്ച് പാക് ഏജൻ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാജ വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് സജീവമാക്കി.

സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ

ഈ വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ മോത്തിറാം ജാട്ടുമായി രഹസ്യവിനിമയം നടത്തിയത്. മോത്തിറാം ജാട്ടും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന് കൈമാറിയിരുന്നതായി എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സഫർ റിയാസിൻ്റെ അറസ്റ്റോടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു ചാര ശൃംഖലയുടെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാര റാക്കറ്റിൽ പങ്കാളികളായ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും ഇതിന് പിന്നിലെ വലിയ ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിക്കാനും എൻഐഎ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

