വിമാനത്താവളത്തിൽ എ ജി ടി എഫിൻ്റെ മിന്നൽ വേട്ട; ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിലെ പ്രമുഖൻ വലയിലായി
ബിഷ്ണോയിയുടെ സഹോദരൻ അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിക്ക് അമേരിക്കയിൽ സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കാനും സഹായങ്ങൾ നൽകാനും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
Published : September 15, 2026 at 3:30 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ആഗോള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക നേട്ടവുമായി പഞ്ചാബ് പൊലീസിൻ്റെ ആൻ്റി ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (AGTF). കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാതലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ കരംവീർ സിങ്ങിനെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര (IGI) വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ ഉടനെയായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ മിന്നൽ നടപടി.
അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിക്ക് താവളമൊരുക്കി; ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് നിലനിൽക്കെ അറസ്റ്റ്
ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സഹോദരനായ അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഒളിത്താവളവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ചെയ്തു നൽകിയെന്നാണ് കരംവീർ സിങ്ങിനെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. എസ് എ എസ് നഗർ (മൊഹാലി) സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഐ പി സി വകുപ്പുകൾ, ആംസ് ആക്ട്, പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇയാളെ പിടികൂടുന്നതിനായി എ ജി ടി എഫ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 3 ന് ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
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കൊലപാതകവും കവർച്ചയും; കടുത്ത ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം
അറസ്റ്റിലായ കരംവീർ സിങ്ങിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കൊലപാതകം, വധശ്രമം, കവർച്ച, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ, ആയുധ നിരോധന നിയമ ലംഘനങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധിയായ കടുത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇയാൾ പങ്കാളിയാണ്. കരംവീർ സിങ്ങിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇയാളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മറ്റ് കൂട്ടാളികളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്.
Crackdown on Transnational Gangster Network: Lawrence Bishnoi’s Close Associate Deported from Canada— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 15, 2026
In a major breakthrough against transnational organised crime, Punjab Police’s Anti-Gangster Task Force (#AGTF) has taken Karamveer Singh, a close associate of Gangster Lawrence… pic.twitter.com/wZ8zIfhEFK
ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും: ഡി ജി പി
ഈ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അധോലോക സംഘങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഡി ജി പി രംഗത്തെത്തി. "സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ശൃംഖലകളെ പൂർണമായും വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. തെറ്റുകാരായ കുറ്റവാളികൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ച് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും," എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാനഡയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയ കുറ്റവാളിയെ ഇന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചയുടൻ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. അമേരിക്കയിലടക്കം ഒളിത്താവളങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചുനൽകിയിരുന്ന പ്രധാനി പിടിയിലായത് ബിഷ്ണോയി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിദേശ ശൃംഖലയെ തകർക്കാൻ സഹായിക്കും.
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