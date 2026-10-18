കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ കോടതി ഫീസ് ലംഘനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ; 2026 ചട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയമ മന്ത്രാലയം
കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ കോർട്ട് ഫീ (കോടതി ഫീസ്), സ്റ്റാമ്പ് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ 'യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് കോർട്ട് ഫീസ് റൂൾസ് 2026' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ചട്ടക്കൂട് പുറത്തിറക്കി.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 5:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ കോർട്ട് ഫീ (കോടതി ഫീസ്), സ്റ്റാമ്പ് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നിയമ മന്ത്രാലയം പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. 'യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് കോർട്ട് ഫീസ് (അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് അപ്പീൽ) റൂൾസ് 2026' (കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശ കോർട്ട് ഫീ - പിഴ ചുമത്തലും അപ്പീലും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ) എന്നാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട പുതിയ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പേര്.
'ജൻ വിശ്വാസ് (ഭേദഗതി) നിയമം 2026' പ്രകാരം വരുത്തിയ ഭേദഗതികളെത്തുടർന്ന്, 1870-ലെ കോർട്ട് ഫീ നിയമത്തിൽ (Court Fees Act) പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 34A, 34B വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ചട്ടക്കൂട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലുള്ള കോർട്ട് ഫീ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് പകരം ഭരണപരമായ നടപടികൾ, ഉത്തരവാദിത്തം, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തർക്കപരിഹാരം എന്നിവയിലാണ് ഈ ചട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
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സ്റ്റാമ്പ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയതും എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് ഉദ്ദേശ്യമില്ലാത്തതുമായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം സാമ്പത്തിക പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 'ജൻ വിശ്വാസ്' നിയമത്തിലൂടെ കോർട്ട് ഫീ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ, ലൈസൻസുള്ള സ്റ്റാമ്പ് വിൽപ്പനക്കാർക്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോർട്ട് ഫീ നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താനും പിഴ ചുമത്താനും അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പരാതികൾ നൽകേണ്ടത്.
പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകൾ (show-cause notices) നൽകുന്നതിനും അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഏകീകൃത ഫോമുകൾ ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കൃത്യതയും ഏകീകൃത സ്വഭാവവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ ന്യായമായ അവസരം നൽകുകയും വേണം. പിഴ ചുമത്തുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അനർഹമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഗണിക്കും.
നടപടികളിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് നൽകൽ, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ, അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കർശനമായ സമയപരിധികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചതിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടായെങ്കിൽ നിയുക്ത അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് (അപ്പീൽ അധികാരിക്ക്) മുന്നിൽ പിഴ ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോർട്ട് ഫീ നിയമപ്രകാരം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ലംഘനങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പുകൾ കൃത്യമായി അടയ്ക്കുന്നതിലോ, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലോ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകളും രേഖകളുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നതിലെ പിഴവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
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