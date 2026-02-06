'സിറ്റി ഓഫ് സിൽക്ക്'; കരകൗശലവിദഗ്ധരെയും, ഫാഷൻ പ്രേമികളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന പരമ്പരാഗത വസ്ത്ര പ്രദർശനമേള
വസ്ത്ര പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം ഫാഷൻ ഷോ മത്സരവും എക്സിബിഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
Published : February 6, 2026 at 5:29 PM IST
ഭുവന്വേശ്വർ: പരമ്പരാഗത സിൽക്ക് സാരികൾക്കും പട്ടയ്ക്കും പേരുകേട്ട ബെർഹാംപുരിയിൽ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വസ്ത്ര പ്രദർശനമേള. ന്യൂജെൻ തലമുറക്ക് സന്ദേശമായാണ് ഒഡിഷയിലെ ബെർഹാംപുരിൽ 'ലാവണ്യ' എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ വസ്ത്ര പ്രദർശനമേള നടത്തിയത്. പ്രമുഖ സിൽക്ക് ഹബ്ബായ നഗര ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സിബിഷൻ നടന്നത്.
'ലാവണ്യ' എക്സിബിഷനിൽ എൻഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളടക്കം പങ്കെടുത്തു. ഗോലന്തറയിലെ ആർഐടി (റോളണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി) AMESABU എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രമുഖ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെയും, കരകൗശല വിദഗ്ധരെയും, സാംസ്കാരിക ഗവേഷകരെയും, ഫാഷൻ പ്രേമികളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടിയാണ് ലാവണ്യ വസ്ത്ര പ്രദർശനം.
വസ്ത്ര പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം ഫാഷൻ ഷോ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. പരമ്പരാഗത തുണിത്തരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവയുടെ ഗുണമേന്മയും അന്യം നിന്നുപോയ നെയ്ത്തുപകരണങ്ങളെയും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെയുമെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയുണ്ടായി. ഒരുകാലത്ത് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായിരുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കലാവൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് 'ലാവണ്യ'.
ഒരു സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന്' എക്സിബിഷൻ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഫാഷൻ ഷോയിലെ വിജയികൾക്ക് ബെർഹാംപുരി പട്ട സാരികൾ അവാർഡുകളായി സമ്മാനിച്ചു. പൈതൃകം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതി എന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സാരികൾ സമ്മാനിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ രാജ്യത്തുടനീളം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക വേദികളിലും ബെർഹാംപുരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.
ബെർഹാംപുരി നെയ്ത്ത് വസ്ത്രങ്ങളും പട്ടയും
ബെർഹാംപുരി നെയ്ത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പട്ടയ്ക്കും നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആകർഷകമായ ബോൾഡ് ബോർഡറുകൾ, തിളങ്ങുന്ന സിൽക്ക് ടെക്സ്ചറുകൾ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പൈതൃകത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അവ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടുത്തെ നെയ്ത്ത് പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ന്യൂജെൻ സംരഭകർ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
അവ മാതൃകയാക്കിയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചും അവയെ കൂടുതൽ ഭംഗിയോടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നത് വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ തന്നെ പുതിയ ചുവടുവെയ്പ്പാകും. ബെർഹാംപുരി പട്ടയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് AMESABU യുടെ സാംസ്കാരിക ഗവേഷകനും സിഇഒയുമായ ഹൃഷികേശ് പാണിഗ്രഹി സംസാരിച്ചു.
ഒഡിഷയിലെ ഏറ്റവും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത തുണിത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഒഡിഷയിലെ പല പുരാതന തുണിത്തരങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആഗോള വ്യാപാര പാതകളിലാണ്. ബെർഹാംപുരി പട്ടയും റംഗൂണിൽ നെയ്തതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ്റെ നെറ്റിയിൽ പതിച്ച ഒരു പുണ്യവസ്ത്രമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
20-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബെർഹാംപുരി പട്ട ധരിച്ച സെലിബ്രിറ്റികളെയും വാർത്താ അവതാരകരെയും കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 'അവർ ഈ പരമ്പരാഗത തുണിത്തരങ്ങൾ ധരിച്ച് കാണാൻ വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ആനന്ദമായിരുന്നു," ഹൃഷികേശ് പാണിഗ്രഹി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്രയേറെ സവിഷേശതകളും ചരിത്ര പാരമ്പര്യവുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കരകൗശലവസ്തുക്കളും നെയ്ത്ത് ശാലയുമെല്ലാം കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. 500-ലധികം തറികൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളും വിപണി വികാസത്തിൻ്റെ അഭാവവും വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് കൈത്തറി തുണിത്തരങ്ങൾക്കൊപ്പം ബെർഹാംപുരി പട്ടയെയും പ്രാദേശികമായും ദേശീയമായും ആഗോളമായും വീണ്ടും ദൃശ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലുടനീളം സമാനമായ പട്ടുതുണികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബെർഹാംപുരി പട്ടുതുണിയ്ക്ക് അർഹമായ വിലയോ അംഗീകാരമോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംഘാടകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും ഒഡിഷയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിൽ എല്ലാ ഒഡിഷക്കാരും അഭിമാനിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
Also Read: 'ലൗ എബൗവ് ജെൻ്റർ'... വേറിട്ട ആഖ്യാന ശൈലിയുമായി പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ അദ്രിജ പണിക്കരുടെ 'ആസ്റ്റ് ഗെറോണ്'