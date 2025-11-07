ETV Bharat / bharat

ജെഎൻയു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: നോട്ടയും അസാധു വോട്ടുകളും അധികം, പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളില്‍ മലയാളി വിദ്യാർഥികള്‍

ജെഎൻയു വോട്ടെണ്ണൽ വേളയിൽ നിരവധി നോട്ട, അസാധു വോട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

LARGE NUMBER OF STUDENTS VOTED NOTA JNU RESULTS 2025 JNU ELECTION JNU UNION ELECTION 2025
Left to win all four seats in JNU student union elections 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 4:47 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ വേളയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ലീഡുമായി നോട്ട, അസാധു വോട്ടുകൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ സുതാര്യതയും അവബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ധാരാളം വോട്ടുകൾ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലായി ആകെ 29 നോട്ട വോട്ടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 101 അസാധു വോട്ടുകളും കണ്ടെത്തി. സ്‌കൂൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ലിറ്റേറച്ചർ, കൾച്ചറൽ സ്‌റ്റഡീസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസാധുവോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. 30 ആസാധു വോട്ടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്‌കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് 25 അസാധു വോട്ടുകളും സ്‌കൂൾ ഓഫ് സംസ്‌കൃതം ആൻഡ് ഇൻഡിക് സ്‌റ്റഡീസ് 18 അസാധു വോട്ടുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സെൻട്രൽ പാനലിലെ അസാധു വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇതിലും കൂടുതലായിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആകെ 1,034 നോട്ട വോട്ടുകളും 195 അസാധു വോട്ടുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും അധികം അസാധു വോട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ രവികാന്ത് പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുമെന്നും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വോട്ടും പാഴാകില്ലെന്നും ജെഎൻയു മുൻ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിതീഷ്‌ കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെയായിരുന്നു (നവംബർ 6) ജെഎൻയുവിൽ വോട്ടെണ്ണൽ. യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് സീറ്റും പിടിച്ചടക്കി വിജയിച്ചത് ഇടത് സഖ്യം ആയിരുന്നു. എസ്‌എഫ്‌ഐ, ഐസ, ഡിഎസ്‌എഫ്‌ സംഘടനകളുൾപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സഖ്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. ഇടതു സഖ്യത്തിലെ അദിതി മിശ്ര 1,747 വോട്ടുകള്‍ നേടി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയിച്ചു. മലയാളിയായ ഗോപിക ബാബു ആണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തൃശൂര്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനിയായ ഗോപിക ജയിച്ചത്.

സെൻ്റർ ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഗവേർണൻസിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയായ ഗോപിക ബാബു കഴിഞ്ഞ വർഷവും കൗൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി പദം എബിവിപി പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ആദ്യം വോട്ടുകളെണ്ണിയ എബിവിപിയുടെ സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ സഖ്യമാണ് ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തിയത്.

ഗോപികക്ക് പുറമെ സെൻട്രൽ പാനലിലേക്ക് മത്സരിച്ചവരിൽ ഒരു മലയാളി കൂടിയുണ്ട്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികള്‍ പഠിക്കുന്ന ജെഎൻയു സർവകലാശാലയിൽ 67 ശതമാനം പോളിങ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

Also Read: നക്‌സല്‍ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ കരടിയുടെ ആക്രമണം; ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സൈനികന്‍ ചികിത്സയില്‍

