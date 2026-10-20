റോഡ് നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിച്ചില്; പൂഞ്ചിൽ ഒരു മരണം, അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്
തിങ്കളാഴ്ച മാണ്ടി മേഖലയിലെ സാവ്ജിയാൻ ഗുൽമാർഗ് റോഡിൽ ആംഗൻ പത്രി വഴിയുള്ള നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
Published : October 20, 2026 at 10:12 AM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചില് റോഡ് നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിച്ചില്. ഒരാള് മരിച്ചു. അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്ക്. റിസർവ് എൻജിനീയർ ഫോഴ്സിലെ അംഗമാണ് മരിച്ചത്. ഇയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതേസമയം ഫാറൂഖ് അഹമ്മദ്, മൻസൂർ അഹമ്മദ്, അബ്ദുൽ മജീദ്, മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, ഷെർബാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. തിങ്കളാഴ്ച മാണ്ടി മേഖലയിലെ സാവ്ജിയാൻ ഗുൽമാർഗ് റോഡിൽ ആംഗൻ പത്രി പാതയുടെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
റോഡ് നിര്മാണം പുരോഗമിക്കവേ മുകളില് നിന്നും പാറക്കല്ലും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത അപകടത്തില്പ്പെട്ട് ഒരാള് മരിക്കുകയും അഞ്ച് തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചതായും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
മാണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിൽ; രണ്ട് പേരെ പൂഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് തൊഴിലാളികളെയും ആദ്യം മാണ്ടിയിലെ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ നിലവിൽ മാണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ഫാറൂഖ് അഹമ്മദ്, മൻസൂർ അഹമ്മദ്, അബ്ദുൽ മജീദ് എന്നിവരാണ് ഇവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളത്. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ട് തൊഴിലാളികളായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനെയും ഷെർബാസ് അഹമ്മദിനെയും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കുമായി പൂഞ്ചിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും ചികിത്സ തുടരുകയാണെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
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അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആറ് തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചതായും ശേഷിച്ച അഞ്ച് പേരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതായും ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൊഴിലാളികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം
അപകടസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ റിസർവ് എൻജിനീയർ ഫോഴ്സിലെ തൊഴിലാളിയായ ആരിഫ് പർവേസ് ആണ് സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തൊഴിലാളികൾ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെത്തുടർന്ന് മുകളിൽനിന്ന് കല്ല് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കല്ല് പതിച്ചതോടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആറ് പേരും അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ തത്ക്ഷണം മരിക്കുകയും അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി പർവേസ് വ്യക്തമാക്കി.നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ് സംഭവം. “ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ആവശ്യമെന്ന്” ആരിഫ് പർവേസ് പറഞ്ഞു.
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