കൊടുംചൂട് മൂലമുള്ള മരണം 36ശതമാനം കൂടും, നഷ്ടമായത് 57300 കോടി തൊഴില് മണിക്കൂര്, ഇന്ത്യയില് ചൂടെടുക്കുക 55000 ജീവനുകള്
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ആരോഗ്യ ആഘാതങ്ങള്; വികസ്വര രാജ്യങ്ങള് സ്വന്തം ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാനായി 31000 കോടി ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണ് റിപ്പോര്ട്ട്
Published : October 31, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും എല്നിനോയും ലോകവ്യാപകമായി താപനില വന്തോതില് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട്ഡൗണിന്റെ പത്താം പതിപ്പിലെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചൂട് മൂലം ഉണ്ടായ ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയുള്ള മരണത്തില് ലോകത്തെമ്പാടുമായി 36ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടായി. 2023ല് മാത്രം കൊടും ചൂട് 710000 ജീവനുകളാണ് അപഹരിച്ചത്. അതേസമയം 2027 മാര്ച്ചോടെ ലോകമെമ്പാടുമായി കൊടുംചൂട് മൂലം 857000 ജീവനുകള് നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയില് മാത്രം കൊടും ചൂട് അപഹരിക്കുക 55000 ജീവനുകളാകുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
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ആഗോള താപനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പാരിസ് ഉടമ്പടി നിലവില് വന്ന ശേഷം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാജ്യാന്തര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണിന്റെ ഏറ്ററ്വും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടായ പത്താം പതിപ്പില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഈ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രശ്നത്തെ നേരിടാന് പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല് ശ്രമങ്ങള് ഈ വഴിക്ക് വേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം സമാനമായ മറ്റൊരു റിപ്പോര്ട്ട് അടുത്തിടെ ചിക്കാഗോ സര്വകലാശാലയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇംപാക്ട് ലാബ് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബര് മതല് 2027 മാര്ച്ച് വരെ ലോകമെമ്പാടുമായി സൂര്യാഘാതം മൂലം 8,57,000 പേര് മരിക്കുമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ജീവന് നഷ്ടപ്പെടാന് സാധ്യതയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കര്ണാടകയാകും തൊട്ടുപിന്നില്.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുകയെന്നും ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണ് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. ഇത് ജനജീവിതത്തിന്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും ബാധിക്കും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം താപനില വര്ദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കും. തത്ഫലമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ 57300 കോടി തൊഴില് മണിക്കൂറുകളാണ് 2025ല് നഷ്ടമായത്. താപനില വര്ദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം മണിക്കൂറുകളോളം ജോലി ചെയ്യാനാകുന്നില്ല. ഇതിലൂടെ 101.55 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടായി.
2023ല് മാത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി കൊടും ചൂട് മൂലം 710000 ജീവനുകള് ഇല്ലാതായെന്നും ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതില് എഴുപത് ശതമാനം മരണങ്ങളും മാനുഷിക പിഴവുകള് മൂലമുണ്ടായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണമാണ്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം 31348 കോടി തങ്ങളുടെ ജനതയെ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന് നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു.
ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങള് പ്രതിവര്ഷം 36 ശതമാനം വര്ദ്ധിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാരിസ് ഉടമ്പടി നിലവില് വന്ന ശേഷം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ (2016-2025)യാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഇത്രയും പ്രകടമായത്. നൂറിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നായി 146 ഗവേഷകര് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ത്വരിതപ്പെടുത്താന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ ആഘാതങ്ങള് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യാരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണ് റിപ്പോര്ട്ട് പഠനം നടത്തി. ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള 48 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്ന 54 സൂചകങ്ങള് വിലയിരുത്തി. ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങള്, ഉഷ്ണ തരംഗത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും, തൊഴില് മണിക്കൂറുകള് നഷ്ടമാകല്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, രോഗങ്ങള്, വരള്ച്ച, ദേശീയ ആരോഗ്യ പദ്ധതികള് തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശോധിച്ചത്.
പാരിസ് കരാറില് ലോകത്തെ 195 രാജ്യങ്ങളാണ് ശരാശരി താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിന് മേല് ഉയരാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. സാധ്യമെങ്കില് അത് 1.5 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസില് നിലനിര്ത്തുമെന്നും അര് തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കരാര് 2016ലാണ് നിലവില് വന്നത്. കരാര് വന്ന ശേഷം സൗരോര്ജ്ജം മൂലം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു. മെച്ചപ്പെട്ട ആശുപത്രികള്, ശക്തമായ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങള് എന്നിവയുമുണ്ടായി. എന്നാല് ഈ വഴിക്ക് ഇനിയും കൂടുതല് ശ്രമങ്ങള് തുടരേണ്ടതുണ്ട്.
ചിക്കാഗോ സര്വകലാശാലയുടെ ഊര്ജ്ജ നയ കേന്ദ്രവും കാലാവസ്ഥ ആഘാത ലാബിന്റെ എല്നിനോ ഉഷ്ണ മരണനിരക്ക് ട്രാക്കറും ചൂട് മൂലം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമായി 2026 ഒക്ടോബര് മുതല് 2027മാര്ച്ച് വരെ എല്നിനോയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കൊടും ചൂട് മൂലം 857000പേര് മരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. 226ജൂണ് മുതല് എല്നിനോ വന്നതോടെ ഇതിന്റെ ദുരന്തങ്ങള് നാം അനുഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എല്നിനോയുടെ ഫലമായുണ്ടായ കൊടും ചൂടില് നൈജീരിയയില് ഒക്ടോബര് 2026 മുതല് മാര്ച്ച് 2027 വരെ 56100 പേര് മരിക്കുമെന്നാണ് എല് നിനോ ഹീറ്റ് മോര്ട്ടാലിറ്റി ട്രാക്കറിന്റെ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇത് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കാണ്. ഇന്ത്യയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 55200 മരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയില് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 29300 മരണങ്ങളുമായി ഇന്തോനേഷ്യ മൂന്നാമതുണ്ട്.
ഡിസംബറില് എല്നിനോ അതീവ അപകടകാരിയാകും
ഡിസംബറില് എല്നിനോ അതീവ അപകടകാരിയാകുമെന്നാണ് ലോകകാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ സമയത്ത് എല്നിനോ അതിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗത്തിലെത്തും. ലോകമെമ്പാടും ഇത് തണുപ്പിന് പകരം ചൂടാകും പ്രസരിപ്പിക്കുക. വരള്ച്ചാസാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാകും. കാലാവസ്ഥയുടെ ഈ മോശം ചക്രം പുതുവര്ഷത്തിലും തുടരു. വടക്കേന്ത്യയിലെ മലനിരകളില് മഞ്ഞു വീഴ്ചയുണ്ടാകില്ല. വേനല്ക്കാലത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും കടുക്കും.
എല് നിനോ മൂലം മിക്കയിടങ്ങളിലും താപനില സാധാരണയിലും കൂടുതലായിരിക്കും. മഴയില്ലാതാകുന്നതോടെ ചില ഇടങ്ങള് കടുത്ത വരള്ച്ച നേരിടും. ചിലയിടങ്ങളിലാകട്ടെ കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കവുമുണ്ടാകും. എല്നിനോ സാധാരണയായി രണ്ട് മുതല് ഏഴ് വര്ഷത്തിനിടെയാണ് സംഭവിക്കുക. ഇതിന്റെ ആഘാതങ്ങള് ഒന്പത് മുതല് പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ തുടരും. ഇത് കൊടും തണുപ്പിനും മഴയ്ക്കും വരള്ച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും.
എല്നിനോ ഹീറ്റ് മോര്ട്ടാലിറ്റി ട്രാക്കറിന്റെ അനുമാന പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയല് എല്നിനോ മൂലം കൊടുംചൂട് അനുഭവപ്പെടും. ഒക്ടോബറിനും 2027 മാര്ച്ചിനുമിടയില് 9800പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകും. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലാ്. കര്ണാടകയില് 7800 പേര് ഇതേ പോലെ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും. മരണനിരക്കില് കര്ണാടകയാണ് രാജ്യത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
കൊടുംചൂട് മൂലം രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണനിരക്ക് ഉയരുമെന്ന് എല്നിനോ ഹീറ്റ് മോര്ട്ടാലിറ്റി ട്രാക്കര് പറയുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശില് 2027 മാര്ച്ചോടെ 5400 മരണങ്ങളുണ്ടാകാം. പശ്ചിമ ബംഗാളില് 4500 ജീവനുകള് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
ഉത്തര്പ്രദേശടക്കം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ആഘാതങ്ങള്
ഉത്തര്പ്രദേശില് 2027 മാര്ച്ചോടെ 1500 പേര് അമിത ചൂട് മൂലം മരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലും ബിഹാറിലും 1400 ഉം ഝാര്ഖണ്ഡില് 800 ഉം പേര് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും. രാജസ്ഥാന് 730, അസം 250, ഹരിയാന 200, ത്രിപുര 79, ഗോവ 69, മേഘാലയ33 എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണക്കണക്കുകളുടെ പ്രവചനം. അതേസമയം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ സിക്കിം, ലക്ഷദ്വീപ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് ചൂട് മൂലം ആരും മരിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചൂട് മൂലം മരണങ്ങളുണ്ടാകില്ല.