ബിഹാര്‍ പോരാട്ടം; വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ലാലു പ്രസാദ് യാദവും കുടുംബവും, വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ആര്‍ജെഡി

ബിഹാറില്‍ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ആർജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവും കുടുംബവും. വോട്ടെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ലാലു യാദവ്.

Tejashwi Yadav (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 10:34 AM IST

പട്‌ന: ബിഹാറിലെ ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുതിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി. അതേസമയം വോട്ടര്‍മാര്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ലാലു യാദവിൻ്റെ മകനും മഹാഗത്ബന്ധൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയുമായ തേജസ്വി യാദവ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം.

"നവംബർ 14ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും, മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക, പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക," തേജസ്വി യാദവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ ഭാര്യ റാബ്രി ദേവിയും ഇന്ന് രാവിലെ ബിഹാറിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ ഭാര്യ രാജ്ശ്രീ യാദവും സഹോദരി മിഷ ഭാരതിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 121 മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് മിസ ഭാരതി: ആർജെഡി നേതാവ് മിസ ഭാരതിയും വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർഥന നടത്തി. "എല്ലാവരും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം" മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി റാബ്രി ദേവി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തേജ് പ്രതാപ് യാദവിൻ്റെ മകനെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാണാതിരുന്നത് ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കി. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മറക്കരുത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മിഷ ഭാരതി പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. തേജ് പ്രതാപ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ അമ്മയാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ആശംസകൾ. യുവാക്കളും ജനങ്ങളും ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നും മഹാത്ബന്ധൻ വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടും. ദരിദ്രരെ പൂട്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് എൻഡിഎയിലെ ഒരു കാബിനറ്റ് മന്ത്രി പറയുന്നു. ഇത്തവണ തേജസ്വി യാദവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് യുവാക്കളും ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ഇത്തവണ മഹാത്ബന്ധൻ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്, അത് 150-160 അല്ലെങ്കിൽ 200 പോലും കടക്കാം. എനിക്ക് സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ല. എന്നാല്‍ പക്ഷേ യുവാക്കൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവർ ആശങ്കാകുലരായതിനാലും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് 121 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 7.00ന് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ 243 സീറ്റുകളിലെ 18 ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 3.75 കോടി വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പോളിങ് അവസാനിക്കും. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോളിങ് സമയം വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയായി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ്, ബിജെപി നേതാക്കളായ സാമ്രാട്ട് ചൗധരി, മംഗൾ പാണ്ഡെ, ജെഡിയുവിൻ്റെ ശ്രാവൺ കുമാർ, വിജയ് കുമാർ ചൗധരി എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വിധി ആദ്യ ഘട്ടം നിർണയിക്കും. അനന്ത് സിങ്, തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് എന്നിവരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാറ്റുരയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 10.72 ലക്ഷം 'പുതിയ വോട്ടർമാർ' ബിഹാറിലുണ്ട്. 7.78 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ 18-19 വയസിനിടയിലുള്ളവരാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 6.60 കോടിയാണ്.

മഹാഗത്ബന്ധൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായ തേജസ്വി യാദവ് രഘോപൂരിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 2015 മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ സീറ്റ് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2020ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബിജെപിയുടെ സതീഷ് കുമാർ യാദവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു.

മഹുവ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് മത്സരിക്കുന്നത്. മുൻഗർ ജില്ലയിലെ താരാപൂർ സീറ്റിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപിയുടെ സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയും ആർജെഡിയുടെ അരുൺ കുമാറും ജാൻ സുരാജിൻ്റെ സന്തോഷ് കുമാർ സിങും തമ്മിലാണ് മത്സരം. 2010, 2015 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജെഡിയു സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഈ സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത്.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കുമാർ സിൻഹ ലഖിസാരായ് സീറ്റിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അമരേഷ് കുമാറിനെയും ജാൻ സുരാജിൻ്റെ സൂരജ് കുമാറിനെയും നേരിടുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജൻ സൂരജ് പാർട്ടി 119 സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി.

എൻ‌ഡി‌എയിൽ ജെഡിയു 57 സീറ്റുകളിലും ബിജെപി 48 സീറ്റുകളിലും എൽ‌ജെ‌പി (റാം വിലാസ്) 14 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്നു. മഹാഗത്ബന്ധൻ ഘടകങ്ങളിൽ ആർ‌ജെ‌ഡി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 73 സീറ്റുകളിലും തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് 24 സീറ്റുകളിലും സിപിഐ (എം‌എൽ) 14 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്നു.

