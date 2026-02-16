ETV Bharat / bharat

ഭൂമി അഴിമതിക്കേസ്: ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയ്ക്കും കുറ്റസമ്മതത്തിനും തയാറല്ലെന്ന് ലാലു പ്രസാദും കുടുംബവും കോടതിയിൽ

സിബിഐയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടെന്നും സമഗ്ര ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി നേരത്തെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

Court to proceed with trial after Lalu Prasad Yadav refused guilt in land-for-jobs matter (File photo/IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 5:08 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഭൂമി അഴിമതിക്കേസിൽ കുറ്റകാരല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആർജെഡി നേതാവും മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. ജോലിക്ക് പകരമായി ഭൂമി വാങ്ങിയെന്ന കേസിലാണ് റോസ് അവന്യൂ കോടതിയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും കുടുംബവും ഹാജരായത്. പ്രത്യേക ജഡ്‌ജിയുടെ മുമ്പാകെ നടന്ന വാദം കേൾക്കലിനിടെ കുറ്റപത്രം സിബിഐ കോടതിയിൽ വായിച്ചു.

കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ''കുറ്റം ചെയ്‌തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ്. 'ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയ്ക്കും കുറ്റസമ്മതത്തിനും ഞങ്ങൾ തയാറല്ല. നിയമപ്രകാരം വിചാരണ നേരിടാനും കേസുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തയാറാണ്'' - എന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു. തെളിവുകളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കേസിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ തീരുമാനം.

നേരത്തെ, ആർജെഡി (രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ) നേതാക്കളായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, റാബ്രി ദേവി, തേജസ്വി യാദവ്, തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് എന്നിവർക്ക് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹാജരാകാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കേസിൽ മാർച്ച് ഒൻപതിന് വിചാരണ ആരംഭിക്കും. ലാലു പ്രസാദ് യാദവും കൂട്ടാളികളും റെയിൽവേ ജോലികൾക്ക് പകരം ഭൂമി കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിഞ്ഞതായി കോടതി നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

ലാലുപ്രസാദ് യാദവും ഭാര്യയും മക്കളുമടക്കം കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തെ തൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് കോടതി നേരത്തെ വിമർശനമുന്നയിച്ചത്. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹായികളുടെയും ഒത്താശയോടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും കുടുംബവും ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. സിബിഐയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടെന്നും സമഗ്ര ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

യുപിഎ (യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ്) സർക്കാരിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന 2004 നും 2009 നും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം. പരസ്യമോ ​​പൊതു അറിയിപ്പോ ഇല്ലാതെ വിവിധ റെയിൽവേ സോണുകളിലെ ഗ്രൂപ്പ്-ഡി തസ്‌തികകളിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയതായി സിബിഐ പറയുന്നു. ജോലിക്ക് പകരമായി, ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയെന്നതാണ് കേസ്.

ഈ സ്വത്തുക്കൾ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെയോ പേരുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. എന്നാൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിനാലാണ് ജോലികൾ നൽകിയതെന്നും കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ആരേപിച്ച് പ്രതികൾ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു.

ലാലു പ്രസാദ് യാദവും റാബ്റി ദേവിയും കുറ്റപത്രം തള്ളിയതോടെ കോടതി വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. നിയമനടപടികളിലൂടെ ​കോടതിയിൽ ​ഇരുവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. സിബിഐ പ്രധാന സാക്ഷികളെ വിളിക്കുകയും ഭൂമി രജിസ്ട്രി രേഖകളും റെയിൽവേ നിയമന രേഖകളും പരിശേധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഐആർസിടിസി ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ മാനേജർമാരായ ആർ കെ ഗോയൽ, വി കെ അസ്‌താന സുജാത ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഡയറക്‌ടർമാരും ചാണക്യ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുമായ വിനയ് കൊച്ചാർ, വിജയ് കൊച്ചാർ എന്നിവരെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

