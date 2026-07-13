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'മുഖ്യമന്ത്രി മാജ്‌ഹി ലഡ്‌കി ബഹിൻ യോജന'യിൽ വൻ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ; 92 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്ത്

നേരത്തെ 80 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഈ സംഖ്യ 92 ലക്ഷമായി ഉയരുകയായിരുന്നു.

LADKI BAHIN YOJANA IRREGULARITIES OF LADKI BAHIN WOMEN ENPOWERMENT SCHEMES IN MH BENEFITS OF LADKI BAHIN YOJANA
Minister Aditi Tatkare (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 5:28 PM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്‍റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ‘മുഖ്യമന്ത്രി മാജ്‌ഹി ലഡ്‌കി ബഹിൻ യോജന’ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽ വൻ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 92 ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകളെയാണ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇത് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2.4 കോടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 38 ശതമാനത്തോളം വരും. ഇ-കെവൈസി (e-KYC) പൂർത്തിയാക്കാത്തത്, വരുമാന പരിധി ലംഘിച്ചത്, പ്രായപരിധി, മറ്റ് അയോഗ്യതകൾ എന്നിവയാണ് ഇത്രയധികം പേരെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേരത്തെ 80 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഈ സംഖ്യ 92 ലക്ഷമായി ഉയരുകയായിരുന്നു.

പരിശോധനയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 61 മുതൽ 62 ലക്ഷം വരെ സ്ത്രീകൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഇ-കെവൈസി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. കൂടാതെ, 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 2.5 ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 4.5 ലക്ഷത്തോളം അപേക്ഷകർക്ക് 65 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടെന്നും 2.5 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് സ്വന്തമായി നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി. ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ, 14,000 കേസുകളിൽ വ്യാജമായി സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ പുരുഷന്മാരാണ് ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയതെന്നതാണ്. പരിശോധനയിൽ നേരിട്ട് രണ്ട് പേരിലധികം പുരുഷന്മാരാണെന്ന് വ്യക്തമായ കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ 4.4 ലക്ഷത്തോളം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി. സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ ആനുകൂല്യം തട്ടിയെടുത്ത 16,000 പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, ഏകദേശം 12 ലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം പരിധിക്ക് മുകളിലാണെന്നും 5 ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ 'നമോ ഷേത്കരി' പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നവരാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പുനഃപരിശോധനാ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അന്തിമ പട്ടിക അതിന് ശേഷമേ തയാറാകൂ എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അർഹതയുണ്ടായിട്ടും തെറ്റായി പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെ പരാതികൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്‍റെ (CAG) 2024-25 ലെ സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക നടത്തിപ്പിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി 29,693.09 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സ്ഥാനത്ത് 33,237.24 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. അതായത്, 3,541.16 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിലും അധികമായി ചെലവിട്ടു. ഇതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സി.എ.ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൂടാതെ, 2025 ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 15,586 കോടി രൂപ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നിട്ടും വിർച്വൽ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയത് ബജറ്റ് അച്ചടക്കത്തിന്‍റെ ലംഘനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും ആവശ്യമായ ഫണ്ടും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി മാത്രമേ ഇത്തരം വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാവൂ എന്ന് സി.എ.ജി ശുപാർശ ചെയ്തു.

2024 ജൂൺ 28-നാണ് 21 മുതൽ 65 വയസ്സുവരെയുള്ള സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപ വീതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഗുണഭോക്താക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി രംഗത്തുവന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വോട്ട് നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം യാതൊരു മാനദണ്ഡവും നോക്കാതെ പണം വിതരണം ചെയ്യുകയും, അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിക്കുകയുമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് വിജയ് വഡേട്ടിവർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ അർഹതയില്ലാത്തവരെ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും പദ്ധതി ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തിവെക്കില്ലെന്നും സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രി സഞ്ജയ് ശിർസാത് വ്യക്തമാക്കി. കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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LADKI BAHIN YOJANA
IRREGULARITIES OF LADKI BAHIN
WOMEN ENPOWERMENT SCHEMES IN MH
BENEFITS OF LADKI BAHIN YOJANA
LADKI BAHIN YOJANA

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