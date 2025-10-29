ETV Bharat / bharat

വാങ്ചുകിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ഹര്‍ജി; കേന്ദ്രവും ലഡാക്ക് ഭരണക്കൂടവും 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മറുപടി നല്‍കണം- സുപ്രീംകോടതി

കേസ് 2025 നവംബർ 24 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

LADAKH VIOLENCE SONAM WANGCHUK SUPREME COURT LEH ADMINISTRATION ON WANGCHUK
Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കലിനെതിരായ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ലഡാക്ക് ഭരണക്കൂടവും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മറുപടി നല്‍കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ജസ്‌റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, എൻ വി അഞ്ജരിയ എന്നവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് തീരുമാനം.

ഭേദഗതി ചെയ്‌ത ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാനായി കേസ് 2025 നവംബർ 24 ലേക്ക് മാറ്റിവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സുരക്ഷക്കും പൊതു ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിനും എതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ലഡാക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കർത്താവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിനെതിരെയുള്ള പരാതി.

സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഡാക്കിൽ നിരാഹാര സമരം നയിക്കുകയായിരുന്നു സോനം വാങ്ചുക്. ലഡാക്കിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 26നാണ് സോനത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം (എൻ.എസ്.എ.) വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ജസ്‌റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, എൻ. വി. അഞ്ജാരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്.

ലേ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ, നിയമപ്രകാരം കൃത്യമായി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

വാങ്ചുക്ക് ഏകാന്ത തടവിലല്ലെന്നും ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജനറൽ വാർഡിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാരക്കിലാണ് തടവുകാരനെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തടവറയ്ക്ക് 20 അടി വലുപ്പമുണ്ട്. നിലവിൽ ആ ജയിൽ ബാരക്കിലെ ഏക താമസക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തിമാക്കി.

രാജസ്ഥാൻ ജയിൽ നിയമങ്ങൾ 2022 പ്രകാരം, 1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് ചട്ടം 538 അനുശാസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, തടവുകാരന് സന്ദർശകരുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എപ്പോഴും വാങ്‌ചുക്കിനൊപ്പം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജയിൽ ഭരണകൂടം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലം എടുത്തു കാട്ടി.

ലഡാക്കിൽ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് വാങ്ചുക്കിനെ എൻ.എസ്.എ. പ്രകാരം കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. അഭിഭാഷകനായ സർവം റിതം ഖരെ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

വാങ്ചുക്കിനെതിരെ എൻ.എസ്.എ. ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള തടങ്കൽ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി.

