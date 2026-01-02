ഇൻഡോർ മലിനജല ദുരന്തം: ദുരിതബാധിതർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ
നിലവിൽ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലായി 201 രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അസുഖ ബാധിതർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും രാജേന്ദ്ര ശുക്ല അറിയിച്ചു.
Published : January 2, 2026 at 10:53 AM IST
ഭോപ്പാൽ: ഇൻഡോറിലെ മലിനജല ദുരിതബാധിതർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ശുക്ല. സംഭവം വിശദമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ ദുരിതബാധിതർക്കും സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കും. ജല മലിനീകരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് നേരിട്ട് ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ച് രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ, മറ്റ് സഹായ നടപടികൾക്കായി മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി കൈലാഷ് വിജയവർഗിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇൻഡോറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു." - ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ശുക്ല പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലായി 201 രോഗികളെയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 71 പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുവെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രോഗബാധിതരായ എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ട്. ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ പിന്തുണയും ആവശ്യമായ സഹായവും നൽകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അസുഖ ബാധിതർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും. അവർ എന്തെങ്കിലും പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം മലിനജലമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടെന്ന് കലക്ടർ ശിവം വർമ്മ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വീടുകൾതോറും സർവേ നടത്താൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ക്ലോറിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ ദേശിയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ (NHRC) സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. മലിനജലം വിതരണം ചെയ്തതിൽ പ്രദേശവാസികള് നേരത്തെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അധികൃതർ വിഷയത്തിൽ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും മധ്യപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
