ചോർബഗാൻ ദുരന്തം; പന്തൽ തകരുന്നതായി തെറ്റായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ
ചോർബഗാനിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപ്പെട്ട് ആളുകൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് അനൗൺസറായി പ്രവർത്തിച്ച കുശാൽ മജുംദാർ എന്ന 'ബാബു'വിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : October 23, 2026 at 2:49 PM IST
കൊൽക്കത്ത: 'പ്രഥമ സപ്തമി' നാളിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ചോർബഗാനിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപ്പെട്ട് 19 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. സംഭവദിവസം മൈക്രോഫോണിലൂടെ പന്തൽ തകരുന്നതായി തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് അനൗൺസറായി പ്രവർത്തിച്ച കുശാൽ മജുംദാർ എന്ന 'ബാബു'വിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തെ, പ്രധാന അനൗൺസറായി പ്രവർത്തിച്ച 'സെൻ്റു' എന്ന ആളെ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ഡിറ്റക്ടീവ് വിഭാഗം നാദിയ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ലാൽബസാറിലെ (കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ആസ്ഥാനം) വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗിരീഷ് പാർക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ കുശാൽ, താനാണ് ആ വ്യക്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാളെ ലാൽബസാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. "ഇയാളെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്," എന്ന് അഡീഷണൽ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ഡിറ്റക്ടീവ് വിഭാഗം) കുനാൽ അഗർവാൾ അറിയിച്ചു.
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ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് അനിന്ദിത റോയ് സരസ്വതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) ഈ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ സമിതിയിലുണ്ട്. ദുരന്തം നടന്ന ദിവസം സഞ്ജീബ് രാഹയ്ക്കൊപ്പം കുശാലും പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചോ, സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് കൈവിട്ടുപോയത്, ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഈ വിഷയത്തിൽ കർശനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) നിയോഗിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അന്ന് രാത്രി മൈക്രോഫോണിലൂടെ വിവാദപരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ ദുരന്തം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശത്തോടെ, പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗൗരവമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണ്. അസിസ്റ്റൻ്റ് അനൗൺസർ കുശാൽ മജുംദാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ, സംഭവദിവസം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം, നടത്തിയ അനൗൺസ്മെൻ്റുകളിലെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ, അവ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, നടത്തിയ അറിയിപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ സ്വഭാവമെന്തായിരുന്നുവെന്നും അത് അപകടവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. ചോർബഗൻ സംഭവത്തിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനാൽ, സംഭവദിവസം മൈക്രോഫോണിൽ നടത്തിയ അനൗണ്സ്മെൻ്റിലും അതിന് ശേഷം നടന്ന സംഭവവികാസത്തിലുമാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 19 പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ഈ ദുരന്തത്തിന് ആത്യന്തികമായി ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി, അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾക്കായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
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