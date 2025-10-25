ETV Bharat / bharat

കർണൂല്‍ ബസ് അപകടത്തിന് കാരണം അമിതവേഗത; ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്.

Charred remains of a Hyderabad-bound private bus (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 10:50 AM IST

കർണൂല്‍: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. അശ്രദ്ധമായി വണ്ടി ഓടിച്ചതിനും അമിതവേഗതയ്ക്കുമാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാരിൽ ഒരാളായ എൻ രമേശ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് കർണൂൽ ജില്ലയിലെ ഉലിന്ദകൊണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 24) ആണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ബെംഗുളൂരുവിലേക്ക് പോയ കാവേരി ട്രാവൽസിനാണ് തീപിടിച്ചത്. സ്വകാര്യ ബസ് ഒരു ഇരുചക്രവാഹനവുമായി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈക്ക് ബസിനടിയിലേക്ക് കയറി ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഇടിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ ആളിക്കത്തുകയുമായിരുന്നു. 20 യാത്രക്കാര്‍ വെന്ത് മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ബസ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ്. ബസിൽ മുഴുവൻ തീ പടർന്നതോടെ യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി. പലരും തീയിൽ കുടുങ്ങി. യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ ബസിൻ്റെ അടിയന്തര വാതിൽ തകർത്ത് പുറത്തേക്ക് ചാടി. ബസിൽ ആകെ 41 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായത്. മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ബൈക്ക് യാത്രികനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം.

പരാതി നൽകി യാത്രക്കാരൻ

DD 01 N 9490 എന്ന രജിസ്‌ട്രഷൻ ചെയ്‌ത വി കാവേരി ട്രാവൽസ് ബസിൽ ഏകദേശം 40 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2+1 മൾട്ടി ആക്‌സിൽ സ്ലീപ്പർ എസി വോൾവോ ബസിൽ 42 പേർക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് യാത്രക്കാരൻ രമേശ് പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ എൽബി സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ കയറിയത്.

കുർണൂൽ കടന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീപിടിച്ചു. വലിയ ശബ്‌ദം കേൾക്കുകയും ബസിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് തീജ്വാലകൾ ഉയരുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് രമേഷ് പറഞ്ഞു. പിൻഭാഗത്തെ ഗ്ലാസ് തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടുയായിരുന്നു. കൂടെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതേസമയം കുടുംബ സുഹൃത്ത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തീയിൽ അകപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുവെന്നും ബസ് അമിത വേഗതയിൽ വരുകയായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ രമേശിനോട് പറഞ്ഞു. ബിഎൻഎസ് ആക്‌ടിലെ സെക്ഷൻ 125(എ), 106(1) എന്നിവ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതെന്ന് കർണൂൽ എസ്‌പി വിക്രാന്ത് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.

അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തെലങ്കാന ടൂറിസം മന്ത്രി

ബസിന് തീപിടിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തെലങ്കാന ടൂറിസം മന്ത്രി ജൂപള്ളി കൃഷ്‌ണ റാവു. അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. മരിച്ചവരിൽ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ആറ് പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രക്ഷപ്പെട്ട 10 പേരുടെ നില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ്രൈവർമാരെ നിയമിക്കണം. കൂടാതെ ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

