കർണൂല് ബസ് അപകടം; ഡ്രൈവര് ലൈസന്സ് നേടിയത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്
കര്ണൂലില് അപകടത്തില്പ്പെട്ട ബസിലെ ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്സ് വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കി തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്തല്. ഡ്രൈവര് ലക്ഷമയ്യ പഠിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം.
Published : October 25, 2025 at 2:39 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ബസിന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് നിര്ണായക തെളിവ്. വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡ്രൈവര് ഹെവി ലൈസന്സ് നേടിയതെന്ന് പൊലീസ്. പൽനാട് ഒപ്പിർച്ചാല സ്വദേശിയായ ലക്ഷമയ്യ എന്നയാളാണ് ബസ് ഓടിച്ചിരുന്നത്.
ഹെവി ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ ഏട്ടാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പഠിക്കണം. എന്നാല് ലക്ഷമയ്യ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പത്താം ക്ലാസ് പരാജയപ്പെട്ടതായി കാണിക്കുന്ന വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചാണ് ലക്ഷമയ്യ ലൈസൻസ് നേടിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
2004ലും ലക്ഷമയ്യ വാഹനാപകടത്തില്പ്പെട്ടിരുന്നു. ലോറി ഡ്രൈവറായ ജോലി ചെയ്യവേയായിരുന്നു അപകടം. എന്നാല് ലക്ഷമയ്യ അന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ക്ലീനർ മരിച്ചു.
തീപിടിത്തതിന് ആക്കം കൂട്ടിയത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ
ബസ് തീപിടിത്തത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത് ബസിനകത്തെ മൊബൈൽ ഫോണുകളെന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ കണ്ടെത്തൽ. സാധാരണ തീപിടിത്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പൊട്ടിത്തെറിയേക്കാൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു കർണൂൽ ബസ് അപകടത്തിൻ്റേത്.
100ലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ബാറ്ററികളാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഫോണിലെ ബാറ്ററികൾക്കൊപ്പം ബസിലെ എയർ കണ്ടിഷൻ ബാറ്ററികളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ബസിലെ പാര്സലില് നിരവധി ഫോണുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ തീവ്രത വര്ധിപ്പിച്ചത്. ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാരിയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലേക്ക് ഫോണുകൾ അയച്ചത്.
ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബർ 24) നാടിനെ നടുക്കിയ കർണൂല് ബസ് അപകടം നടന്നത്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ബെംഗുളൂരുവിലേക്ക് പോയ കാവേരി ട്രാവൽസിനാണ് തീപിടിച്ചത്. സ്വകാര്യ ബസ് ഒരു ഇരുചക്രവാഹനവുമായി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈക്ക് ബസിനടിയിലേക്ക് കയറി ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഇടിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തീ ആളിക്കത്തുകയുമായിരുന്നു.
അപകടത്തില് 20 യാത്രക്കാര് വെന്ത് മരിച്ചു. ആകെ 41 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ബൈക്ക് യാത്രികനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം.
അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തെലങ്കാന ടൂറിസം മന്ത്രി:
തെലങ്കാന ടൂറിസം മന്ത്രി ജൂപള്ളി കൃഷ്ണ റാവു അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരിൽ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ആറ് പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രക്ഷപ്പെട്ട 10 പേരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ്രൈവർമാരെ നിയമിക്കണം. കൂടാതെ ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
