കാട്ടാനകളെ ഓടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഫുട്‌ബോള്‍ തട്ടാനും മിടുക്കന്‍മാര്‍; പ്രകടനം കണ്ട് ഞെട്ടി വനപാലകരും നാട്ടുകാരും

Kumki Elephants PLAYED FOOTBALL Kumki Elephants IN ANDRA Kumki Elephants USE OF Kumki Elephants
Kumki Elephants Played Football (ETV Bharat)
Published : October 31, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
അമരാവതി: ജനവാസ മേഖലയില്‍ കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ തുരത്താന്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ചിറ്റൂർ, തിരുപ്പതി, മനയം ജില്ലകളിലെ വനത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാട്ടാനയുടെ ശല്യം കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് കാട്ടാനകളെ തുരത്താന്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ച കുങ്കിയാനകളെ കർണാടകയില്‍ നിന്ന് എത്തിച്ചു. കൂടുതല്‍ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കായി ഇവയെ ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ പലമനേരു മണ്ഡലത്തിലുള്ള മുസലമഡുഗു പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് വനപാലകര്‍ അറിയിച്ചു.

കുങ്കികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി അവബോധ പരിപാടികളും കേന്ദ്രം നടത്തുന്നു. ആനകളുടെ പെരുമാറ്റം, ശീലങ്ങൾ, ഭക്ഷണക്രമം, ആശയവിനിമയ രീതികൾ എന്നിവയാണ് പരിപാടികളിലെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങള്‍. ആനകളുടെ പെരുമാറ്റം മനസിലാക്കുന്നത് അവയെ സുരക്ഷിതമായി വനപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കുങ്കികള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അനുസരിക്കും

ബുധനാഴ്‌ച മുസലമഡുഗു സെൻ്ററിൽ നടന്ന പരിശീലന സെഷനിൽ, കുങ്കികൾ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചെറിയ സ്റ്റാൻ്റിനു മുകളില്‍ കമാന്‍ഡ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരം ബാലന്‍സ് ചെയ്‌ത് നിന്നു. ഭാരമുള്ള മരക്കഷണങ്ങൾ അനായാസം അവര്‍ വഹിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നു. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനും ഇവന്‍മാര്‍ മിടുക്കരാണ്.

കുങ്കിയാനകളുടെ പ്രകടനം (ETV Bharat)

ഇവരുടെ പ്രകടനം കണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശീലകരും നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവരുടെ പരിശീലനം എത്രത്തോളം വ്യവസ്ഥാപിതമാണെന്നും കുങ്കികൾ എത്ര അച്ചടക്കമുള്ളവരാണെന്നും ഈ പ്രകടനങ്ങൾ പറയുന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഈ ആനകൾക്ക് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാട്ടാനകളെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.

കുങ്കികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധം

ആനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, വേർപിരിഞ്ഞതോ ഒറ്റയ്ക്ക് അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതോ ആയ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആനകളെയാണ് വനം വകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത്തരം ആനകളെ വനം വകുപ്പ് പിടിക്കുന്നു. സാധാരണയായി പ്രായം കുറഞ്ഞ കൊമ്പന്‍മാരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാറ്. അടുത്തിടെ, കേരളത്തിൽ ഒരു പെൺ ആനയെ വിജയകരമായി പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിടികൂടിയ ശേഷം, അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കുകയും പ്രത്യേക പേരുകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. ജനങ്ങളുടെയും വന്യജീവികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇതിനോടൊപ്പം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

