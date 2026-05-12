ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് 503.86 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി

രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കേരളം, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകൃത നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Union Minister for Heavy Industries and Steel H D Kumaraswamy (ANI)
By PTI

Published : May 12, 2026 at 9:11 PM IST

ബെംഗളൂരു: ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി. ഇതിനു വേണ്ടി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 503.86 കോടി രൂപ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയ്ക്ക് മാത്രം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങിന് 123.26 കോടി രൂപയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേയ്‌ക്ക് 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ വാഹന വ്യവസായ മേഖലയെ ആഗോളതലത്തിൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ മന്ത്രാലയം നിരവധി പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി 123.26 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 1,243 ഇവി ചാർജറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ അംഗീകാരം നൽകിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി (സിപിഎസ്‌യു) 4,874 ഇവി ചാർജറുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എച്ച്‌പിസിഎൽ, ഐഒസിഎൽ, ബിപിസിഎൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സിപിഎസ്‌യുകളും രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കേരളം, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകൃത നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ പി‌എം ഇ-ഡ്രൈവ് സ്‌കീമിന് കീഴിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇവി ചാർജിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

പരമ്പരാഗത മൊബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ചരിത്രപരമായ പരിവർത്തനത്തിലാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖല നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി, ഈ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കാതൽ പിഎം ഇ-ഡ്രൈവ് പദ്ധതിയാണെന്ന് അടിവരയിട്ടു. ഗ്രിഡ് സന്നദ്ധത, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ സംയോജനം എന്നിവയ്‌ക്ക് അനുസൃതമായാണ് വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വ്യവസായ പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായുള്ള അടുത്ത ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇവി വാഹനങ്ങളും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സജീവമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ഇവി വാഹനങ്ങളും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

18,100 കോടി രൂപ നിക്ഷേപമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെൻ്റീവ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് കെമിസ്ട്രി സെൽ (എസിസി) ബാറ്ററി സെൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും 25,938 കോടി രൂപ ആസ്‌തിയുള്ള പിഎൽഐ ഓട്ടോ സ്കീം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഹൈഡ്രജൻ അധിഷ്ഠിത വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ക്ലീനർ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഓട്ടോ ഘടകങ്ങളെയും ഒറിജിനൽ എക്യുപ്‌മെൻ്റ് മാനുഫാക്‌ചർമാരെയും (ഒഇഎം) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു.

അപൂർവ എർത്ത് മാഗ്നറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച 7,280 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുള്ള ആർഇ പിഎം സ്കീം ഇന്ത്യയെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഫെയിം സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒഎംസികൾ 8,932 ഇവി ചാർജറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആകെ 8,735 കോടി രൂപ മന്ത്രാലയം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 721 ഇവി ചാർജറുകൾ കർണാടകയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ മൊത്തം ചെലവ് ഏകദേശം 10,800 കോടി രൂപ മുതൽ 10,900 കോടി രൂപ വരെയാണ്.

