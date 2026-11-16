കുൽഗാമിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ: ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു, മറ്റൊരാൾ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്
വനമേഖലയിൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരസേനയും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.
By PTI
Published : November 16, 2026 at 3:35 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും മറ്റൊരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്) ചെക്ക്പോയിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം.
കുൽഗാമിൽ ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചതായി കശ്മീർ സോൺ പൊലീസ് എക്സിൽ അറിയിച്ചു. വനമേഖലയിൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരസേനയും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. സൈന്യത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും സഹായത്തോടെ പ്രദേശം വളയുകയായിരുന്നു.
ലത്തീഫ് ഭട്ട്, ഉമർ എന്നിവരാണ് ഭീകരരെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്ഥലത്ത് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കാണാമായിരുന്നെങ്കിലും, മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഭീകരർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് തടയാൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നവംബർ 11-ന് കുൽഗാമിലെ മിർ ബസാറിനടുത്തുള്ള അഖ്റാൻ പ്രദേശത്തെ സിആർപിഎഫ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് തീവ്രവാദികൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, അവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ വിവേചനരഹിതമായി വെടിയുതിർത്ത അക്രമികൾ സമീപത്തുള്ള കാടിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ ആദ്യം അനന്ത്നാഗിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, പിന്നീട് ഒരാളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ശ്രീനഗറിലെ ആർമിയുടെ 92 ബേസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും (എൻഐഎ) അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. സൈന്യത്തിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള യൂണിറ്റുകളും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായ 'സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പും' ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പങ്കാളികളാണ്.
വിദേശ തീവ്രവാദികളുടെ സഹായത്തോടെ തെക്കൻ കശ്മീരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) ഭീകരൻ മുഹമ്മദ് ലത്തീഫ് ഭട്ടിന് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു. ആക്രമണകാരികളുടെ നീക്കങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പിന്തുണാ ശൃംഖല തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
കുൽഗാം ജില്ലയിലെ ഖ്രെവാൻ ചാദർ ഗ്രാമവാസിയായ ലത്തീഫ് ഭട്ട് ബിരുദ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം 2025 ആദ്യത്തോടെയാണ് വീടുവിട്ടിറങ്ങി ഭീകരസംഘടനയിൽ ചേർന്നത്. ലഷ്കർ-ഇ-ത്വയ്ബയുടെ നിഴൽ സംഘടനയായ ‘ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട്’ വഴിയാണ് ഇയാൾ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുൽഗാമിലെയും കിഷ്ത്വാറിലെയും ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലുടനീളം സി.ആർ.പി.എഫ് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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