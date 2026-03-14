തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ 2,500 കോടിയുടെ അഴിമതി ആരോപണം; അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതി കെടിആർ
പാപ്പരായി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിക്ക് സർക്കാർ ഒന്നിലധികം കരാറുകൾ നൽകിയെന്നും കെടി രാമറാവുവിൻ്റെ ആരോപണം
Published : March 14, 2026 at 2:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡിക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിആർഎസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് കെടി രാമറാവു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതി. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി 'ബിനാമി' ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയായ കെഎൽഎസ്ആർ ഇൻഫ്രാടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 2,500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കരാറുകൾ സർക്കാർ നൽകിയെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിക്ക് കത്ത് എഴുതിയത്.
"പാപ്പരായി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒന്നിലധികം പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ടെൻഡർ പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യതയെയും നീതിയെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു" എന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. ജലസേചന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികൾ, റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ, "യങ് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ" സംരംഭം എന്നിവ ടെൻഡർ നൽകിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാപ്പരത്ത നടപടികൾ നിലവിൽ നാഷണൽ കമ്പനികളുടേയോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെയോ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 2022ൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ പാപ്പരത്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ച മറ്റൊരു കമ്പനിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
✳️ రాష్ట్రంలో దిగజారిన శాంతిభద్రతలు మరియు రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న బినామీ వ్యాపారాల పైన కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి @AmitShah కు లేఖ రాసిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS— BRS Party (@BRSparty) March 13, 2026
♦️ రేవంత్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీ KLSR ఇన్ఫ్రాటెక్ కంపెనీ పైన నమోదైన కేసులో విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం… pic.twitter.com/fAEary1Nwm
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെലങ്കാന സർക്കാർ കമ്പനിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന വാദം കേൾക്കലിനിടെ, പ്രധാന തെളിവായി പിടിച്ചെടുത്ത ചില രേഖകൾ ഔദ്യോഗിക കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കാണാതായതായും ബിആർഎസ് നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
ഈ രേഖകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതിൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളുടെ സുരക്ഷയേയും സമഗ്രതയേയും കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളോട് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ, പിയൂഷ് ഗോയൽ, അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ എന്നിവർക്കും അയച്ചതായി കെടി രാമറാവു പറഞ്ഞു.
