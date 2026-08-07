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ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോയിലെ അദ്ഭുതം; കർണാടകയിൽനിന്ന് കാണാതായ കുട്ടിക്ക് തുണയായി കെടിആറിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷം

കർണാടകയിലെ ബിദറിൽനിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് റാഷിദിൻ്റെയും തരുണ ബീഗത്തിൻ്റെയും ഏക മകനാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന റിസ്‌വാൻ

KARNATAKA BOY MISSING GIFT A SMILE PROGRAM FORMER MINISTER KTR BIRTHDAY VIDEO MISSING MENTALLY CHALLENGED BOY
Riswan and family (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 10:24 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട കണ്ണീരിനും പ്രാർഥനകൾക്കും ഒടുവിൽ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകാൻ കാരണമായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. കാണാതായ തങ്ങളുടെ ഏകമകൻ്റെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷ വീഡിയോയിലൂടെ തിരിച്ചുകിട്ടിയതിൻ്റെ അദ്ഭുതത്തിലാണ് കർണാടകയിലെ ഒരു കുടുംബം. ബിആർഎസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.ടി രാമറാവുവിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷമാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ എന്ന കുട്ടിയെ കുടുംബത്തിന് തിരികെ നൽകിയത്.

കർണാടകയിലെ ബിദറിൽനിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് റാഷിദിൻ്റെയും തരുണ ബീഗത്തിൻ്റെയും ഏക മകനാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന റിസ്‌വാൻ. കഴിഞ്ഞ മെയ് ഏഴിനാണ് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാണാതായത്. മകനെ കണ്ടെത്താനായി മാതാപിതാക്കൾ സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന യാതൊരു വിവരവും പൊലീസിനോ കുടുംബത്തിനോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ പൊന്നോമനയെ എന്നെങ്കിലും തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അവർ രാപകൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ സന്തോഷവാർത്ത ഇവരെ തേടിയെത്തിയത്.

ഗിഫ്റ്റ് എ സ്മൈൽ
വീട്ടിൽനിന്ന് കാണാതായ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ ട്രെയിൻ മാർഗം കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി തെലങ്കാനയിലെ സെക്കൻഡരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്താണ് എത്തിയത്. ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ റെയിൽവേ പൊലീസ് സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സെക്കൻഡരാബാദിലെ ഡിസേബിൾഡ് സെൻ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 24ന് കെ.ടി രാമറാവുവിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷ വേളയിൽ ബിആർഎസ് അണികൾ അവിടെ ഗിഫ്റ്റ് എ സ്മൈൽ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭാരതീയ രാഷ്ട്ര സമിതി നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞമാസം ആരംഭിച്ച ഈ ജീവകാരുണ്യ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടികളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ജവഹർനഗർ ബിആർഎസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പാഷ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച ഈ വീഡിയോകൾ ബിദറിലെ റിസ്‌വാൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാണാനിടയായി. വീഡിയോയിലുള്ളത് തങ്ങളുടെ മകനാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ബന്ധുക്കൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ബിആർഎസ് നേതാക്കളിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച കുടുംബം കുട്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ തെലങ്കാനയിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

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തുടർന്ന് കെ.ടി രാമറാവുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മകനെ തിരികെ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബം. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകനെ നേരിൽ കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ വികാരഭരിതരായി അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചു. അഹമ്മദ് പാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷമായി സെക്കൻഡരാബാദിലെ ബൻസിലാൽപേട്ടിലുള്ള ഹോം ഫോർ ദി ഡിസേബിൾഡ് അനാഥാലയത്തിൽ ഭക്ഷണവിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. ഇത്തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് തിരികെ നൽകാൻ കാരണമായത്.

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