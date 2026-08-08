നിയന്ത്രണം വിട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; ബെംഗളൂരുവില് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് അപകടം, ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും മരിച്ചു
കര്ണാടകയില് കെഎസ്ആര്ടിസി അപകടം. രണ്ട് മരണം. 14 പേര്ക്ക് പരിക്ക്.
Published : August 8, 2026 at 10:03 AM IST
ബെംഗളൂരു: കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവര് മിഥിലേഷ്, കോഴിക്കോട് കോവൂർ സ്വദേശിയായ കണ്ടക്ടര് എന്എം അരുണ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില് 14 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു- മൈസൂര് എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ബിഡതിയില് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 6.40നാണ് അപകടം.
ബിഡതിയില് എത്തിയ ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് സൂചനാ ബോര്ഡില് ഇടിക്കുകയും തുടര്ന്ന് തലകീഴായി മറിയുകയുമായിരുന്നു. ബസ് മറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പരിക്കേറ്റ കണ്ടക്ടര് അരുണ് സംഭവ സ്ഥലത്തും ഡ്രൈവര് ബിജിലേഷ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെയുമാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റവരെ രാജരാജേശ്വരി മെഡിക്കല് കോളജിലും വിടതി കെമ്പണ്ണാ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതില് നാല് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയുടെ ATC 129 ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രാത്രി ഒമ്പതരക്കാണ് കോഴിക്കോട് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ബസ് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. 25 യാത്രക്കാരാണ് അപകടസമയത്ത് ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച കണ്ടക്ടറും ബസിന് മുൻവശത്താണ് ഇരുന്നത്. ബസ് മറിയുന്ന സമയത്ത് മുൻവശത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘാതം സംഭവിച്ചത്. അതാണ് കണ്ടക്ടറുടെയും ഡ്രൈവറുടെയും മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടകാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന. അപകടം സംബന്ധിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെയും പൊലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് അപകടത്തില് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കോഴിക്കോട് കെഎസ്ആർടിസി ഡിടിഒ പ്രശോഭ് പറഞ്ഞു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവുമുണ്ട്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ബെംഗളൂരൂ നിന്നുള്ള കെഎസ്ആർടിസി പ്രതിനിധികൾ അപകട സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. അപകട സമയത്ത് എത്രപേർ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് മെഷീന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കിട്ടുന്നതോടെ പൂർണ വിവരം ലഭ്യമാവും. നിലവിൽ പതിനെട്ട് യാത്രക്കാരാണ് ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
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കൂടാതെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും ഉൾപ്പെടെ 20 പേരാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിവരമാണ് കോഴിക്കോട് കെഎസ്ആർടിസി ഓഫിസിൽ നിന്നും ലഭ്യമായത്. മരിച്ച കണ്ടക്ടറെയും ഡ്രൈവറെയും കുറിച്ചും യാതൊരു പരാതികളും ഇതുവരെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് യാത്രക്കാരോട് ഇരുവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഡിടിഒ പറഞ്ഞു. മരിച്ച കണ്ടക്ടർ എൻഎം അരുൺ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനാണ്. അതേസമയം ഡ്രൈവര് മിഥിലേഷ് താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരനാണെന്നും ഇരുവരും ഏറെ പരിചയ സമ്പന്നരാണെന്നും ഡിടിഒ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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