കൃഷ്ണ നദീജല പ്രശ്നം; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നാളെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ കാണും
ചെന്നൈയിലെ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണ നദീജല പങ്കിടൽ, നദികൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Published : October 12, 2026 at 8:25 PM IST
ചെന്നൈ: കൃഷ്ണ നദീജല പങ്കിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നാളെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ സന്ദർശിക്കും. യാത്രാ പദ്ധതി പ്രകാരം, നാളെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലുള്ള കണ്ണവാരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് എത്തും. തുടർന്ന് 4.15ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ കാണും.
ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ചെന്നൈയിലെ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണ നദീജല പങ്കിടൽ, നദികൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈയിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തെലുങ്ക് ഗംഗ പദ്ധതി പ്രകാരം തമിഴ്നാടിന് പ്രതിവർഷം 12 ടിഎംസി വെള്ളം നൽകാൻ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എട്ട് ടിഎംസി വെള്ളവും ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നാല് ടിഎംസി വെള്ളവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കണ്ടലേരു അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് നൽകണം.
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എന്നിരുന്നാലും കരാർ പ്രകാരമുള്ള വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കൃഷ്ണ നദിയിലെ വെള്ളം പങ്കിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികൾക്ക് കുറുകെ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിഷയവും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ തമിഴ്നാടിന് ലഭ്യമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമെന്ന ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കേയാണ് ഈ വിഷയവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നാളെ (ചൊവ്വാഴ്ച) വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് വിജയവാഡയിലെ കനക ദുർഗ അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തും. തുടർന്ന്, രാത്രി 8.30ന് അദ്ദേഹം വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കും. കാവേരി ജലപ്രശ്നവും മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പ്രശ്നവും സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറുമായി ചർച്ച നടത്താൻ വിജയ് നേരത്തെ കർണാടക സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് എതിർപ്പ് വന്നതിനെ തുടർന്ന്, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം സന്ദർശനം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
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