ഭാര്യ ജീവനൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് രസിച്ചു, ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തി, ശരിക്കും ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, മുപ്പതുകാരി കൃഷ്‌ണവേണിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഭാര്യ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയതായി ശ്രീറാം ശ്രീനിവാസലു.

ആന്ധ്രാ ആത്മഹത്യ RAJAMPET SUICIDE SRIRAM SRINIVASULU LOCO PILOT
KRISHNA VENI (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 1:37 PM IST

രാജംപേട്ട്(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്): ഭാര്യ ജീവനൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒരു ഭര്‍ത്താവ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈഎസ്ആര്‍ കടപ്പാ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ ഇത് ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തുകയും നന്നായി ചെയ്യൂ എന്ന് അയാള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വലിയ ജനരോക്ഷത്തിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: 'എന്തോ മനസ് പതറുന്നു, മിടുക്കനല്ലായിരുന്നോ എന്‍റെ അപ്പൂസേ നീ, വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ'; സീമ ജി നായര്‍

നന്ദുലാര്‍ മണ്ഡലില്‍ ലോക്കോ പൈലറ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീറാം ശ്രീനിവാസലുവാണ് കൃഷ്‌ണവേണി(30) എന്ന ഭാര്യയുടെ മരണം കണ്ട് രസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തത്. ഇയാള്‍ ഓങ്കോള്‍ സ്വദേശിയാണ്. പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ ശ്രീനിവാസലും 2016ലാണ് കൃഷ്‌ണവേണിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ദമ്പതികള്‍ക്ക് രണ്ട് ആണ്‍മക്കളുണ്ട്. രാജംപേട്ട് മണ്ഡലിലെ ബോയനപള്ളി ഗ്രാമത്തില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു.

ശ്രീനിവാസലുവിന്‍റെ മദ്യാപനം മൂലം ദമ്പതിമാര്‍ നിരന്തരം വഴക്കിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൃഷ്‌ണവേണി കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ആറ് മാസമായി ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് നിരന്തരം പറയുമായിരുന്നെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഭര്‍ത്താവ് നിഷേധിക്കുകയാണ്. വഴക്കിനിടെ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടി ചെയ്‌തതാണെന്നാണ് താന്‍ കരുതിയതെന്ന് അയാള്‍ പറയുന്നു.

വ്യാഴാഴ്‌ച ഒരു കുടുംബവഴക്കിനിടെ കൃഷ്‌ണവേണി ഒരു മുറിയില്‍ കയറി ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാതില്‍ തുറന്ന് ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനോ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടുന്നതിനോ പകരം ശ്രീനിവാസലു മുറിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഇത് ഫോണില്‍ പകര്‍ത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്.

വീഡിയോയില്‍ ഇയാള്‍ ചിരിക്കുന്നതും കൃഷ്‌ണ നന്നായി ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേള്‍ക്കാമെന്ന് അന്വേഷണോദ്യാഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിയാകണം അയാള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം സംഭവം ദുരന്തമായി മാറുകയായിരുന്നു. കളി കാര്യമായെന്ന് മനസിലാക്കിയ ശ്രീനിവാസലു വാതില്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് അയല്‍ക്കാരെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു. നാട്ടുകാരെത്തി ബലംപ്രയോഗിച്ച് വാതില്‍ തുറന്നു. അപ്പോഴേക്കും പക്ഷേ കൃഷ്‌ണവേണിയുടെ ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായിരുന്നു.

ഭര്‍ത്താവ് പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇത് വലിയ ജനരോക്ഷത്തിനാണ് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസലുവിന്‍റെ പ്രവൃത്തിയാണോ ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയുണ്ടായോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഭര്‍ത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെയും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മേല്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

TAGGED:

ആന്ധ്രാ ആത്മഹത്യ
RAJAMPET SUICIDE
SRIRAM SRINIVASULU
LOCO PILOT
KRISHNA VENI TAKE LIFE HERSELF

