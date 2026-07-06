31 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ; ബെംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ വലഞ്ഞ് ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ഐടി നഗരത്തിലെ മോശം റോഡുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം
Published : July 6, 2026 at 10:22 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബെംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് നഗരത്തിലെ യാത്രാദുരിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കി. ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പുറമെ മോശം റോഡുകളും അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
31 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ തനിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടിവന്നുവെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗരത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം ദിനംപ്രതി മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പോസ്റ്റ് നിമിഷനേരംകൊണ്ട് വൈറലായതോടെ സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നിരവധിപ്പേർ രംഗത്തെത്തി.
31 km took 2 1/2 hours today. It is only becoming worse. Traffic, condition of roads, and poor discipline— kris gopalakrishnan (@kris_sg) July 4, 2026
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി ചർച്ചകൾ
ബെംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതം ഒരു പേടിസ്വപ്നമായി മാറിയെന്നാണ് ഒരാൾ പ്രതികരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 28 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തുവെന്നും റോഡുകളും നിയമങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഹൈബ്രിഡ്, റിമോട്ട് വർക്കിങ് രീതികൾ തുടരണമെന്ന ഐടി ജീവനക്കാരുടെ പൊതുവായ ആവശ്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സാധാരണക്കാർ ദിവസവും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും ഔട്ടർ റിങ് റോഡിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെപ്പോലുള്ള പ്രമുഖർക്ക് കഴിയുമെന്നും മറ്റൊരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിലെങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചിലർ നിർദേശിച്ചു. നിലവിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിധം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. അതേസമയം നഗരത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെട്രോ ശൃംഖലയും നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഈജിപുര ഫ്ലൈഓവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ചിലർ പങ്കുവച്ചു. ഇതിനുപുറമെ നിലവിൽ തുടരുന്ന കാലവർഷം നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയതായും യാത്രക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം അനിവാര്യം
31 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുത്തത് കേവലം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നതെന്നും റോഡുകളുടെ അപര്യാപ്തത, ആസൂത്രണമില്ലാത്ത നഗരവത്കരണം, ലെയ്ൻ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയുടെ അനന്തരഫലമാണെന്നും ഒരു ഉപയോക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. പരിമിതമായ റോഡുകളിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും ആളുകൾ ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യമായി അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വിമർശനത്തോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ രംഗത്തെത്തി. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റ് വഴികളോ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു.
വർഷങ്ങളായി ബെംഗളൂരു നഗരം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. അതിവേഗത്തിലുള്ള നഗരവത്കരണവും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലും കനത്ത മഴയുള്ളപ്പോഴും യാത്രാസമയം പലമടങ്ങ് വർധിക്കാറുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം റോഡിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് നഗരവാസികളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുറിപ്പ് നഗരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഐടി തലസ്ഥാനമായ ബെംഗളൂരുവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ദിവസവും നേരിടുന്ന ദുരിതത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
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