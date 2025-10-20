ETV Bharat / bharat

കൊങ്കൺ പാതയിലെ 38 ട്രെയിനുകൾക്ക് നാളെ മുതൽ പുതിയ സമയക്രമം; വിശദമായി അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം–ലോകമാന്യതിലക് നേത്രാവതി എക്‌സ്‌പ്രസ്, എറണാകുളം-നിസാമുദ്ദീൻ മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എസ്എഫ് എക്‌സ്‌പ്രസ് തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന സമയമാറ്റങ്ങള്‍ വിശദമായി അറിയാം.

കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ MANSOON TIME മൺസൂൺ സമയക്രമം MONSOON TIME
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: കൊങ്കൺ പാതയിലെ 38 ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം. നാളെ മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ജൂൺ 15 മുതൽ ഒക്ടോബർ 20 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൺസൂൺ ടൈംടേബിൾ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സമയക്രമം നിലവിൽ വരുന്നത്.

ജൂൺ 10 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെയാണ് സാധാരണയായി മൺസൂൺ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിക്കാറുള്ളത്. മംഗള, നേത്രാവതി, മത്സ്യഗന്ധ എക്‌സ്‌പ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ട്രെയിനുകളുടെ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ട്. കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെയുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത വർധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ 21 നും ജൂൺ 15 നും ഇടയിൽ, 110–120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു മണ്‍സൂണ്‍ സീസണിൽ വേഗത കുറച്ചിരുന്നത്.

പുതുക്കിയ ട്രെയിൻ സമയം

  • എറണാകുളം-നിസാമുദ്ദീൻ മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എസ്എഫ് എക്‌സ്‌പ്രസ് (12617) മുമ്പത്തേക്കാൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വൈകിയായിരിക്കും പുറപ്പെടുക. രാവിലെ 10.30 ന് പകരം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.25 ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും.
  • നിസാമുദ്ദീൻ-എറണാകുളം മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എക്‌സ്‌പ്രസ് (12618) മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറപ്പെടും. അതായത് രാത്രി 10.35 ന് ആയിരിക്കും പുറപ്പെടുക. ഷൊർണൂരിൽ പുലർച്ചെ 4.10 നും എറണാകുളത്ത് രാവിലെ 7.30 നും ട്രെയിൻ എത്തും. നിലവിലെ സമയം രാത്രി 11.40, രാവിലെ 5.30, രാവിലെ 8 മണി എന്നിങ്ങനെയാണ്.
  • തിരുവനന്തപുരം–ലോകമാന്യതിലക് നേത്രാവതി എക്‌സ്‌പ്രസ് (16346) ഇനി മുതൽ രാവിലെ 9.15 നായിരിക്കും പുറപ്പെടുക. ഈ മാറ്റം തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചെറിയ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാക്കും. ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45 ന് എറണാകുളം ജങ്‌ഷനിലും, വൈകുന്നേരം 4.20 ന് ഷൊർണൂരിലും, വൈകുന്നേരം 6 ന് കോഴിക്കോടും, വൈകുന്നേരം 7.32 ന് കണ്ണൂരിലും എത്തും.
  • ലോകമാന്യതിലക്-തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്‌സ്‌പ്രസ് (16345) 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് നേരത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തും. മംഗളൂരുവിൽ രാവിലെ 4.20 നും കണ്ണൂരിൽ രാവിലെ 6.32 നും, കോഴിക്കോടു രാവിലെ 8.07 നും, ഷൊർണൂരിൽ രാവിലെ 10.15 നും എത്തും. അതേസമയം, എറണാകുളത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.25 നും, തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈകുന്നേരം 6.05 നും എത്തും. നിലവിലുള്ള സമയം യഥാക്രമം രാവിലെ 5.45, രാവിലെ 8.07, രാവിലെ 9.42, ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00, ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15, വൈകുന്നേരം 7.35 എന്നിങ്ങനെയാണ്.
  • മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള മത്സ്യഗന്ധ എക്‌സ്പ്രസ് (12620) ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45 ന് പകരം 2.20 ന് പുറപ്പെടും. തിരിച്ചുള്ള സർവീസ് (12619) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.20 ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 10.20 ന് പകരം രാവിലെ 7.40 ന് മംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരും.

