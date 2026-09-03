മന്ത്രി കൊണ്ടാ സുരേഖയെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ; തെലങ്കാനയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു
ഇതിനിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനും എതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് വാര്ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്ക്കാന് മന്ത്രി കൊണ്ട സുരേഖ ഒരുങ്ങുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.
Published : September 3, 2026 at 2:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും വനംമന്ത്രി കൊണ്ടാ സുരേഖയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് അതിരൂക്ഷമാകുന്നു. ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, മന്ത്രി കൊണ്ടാ സുരേഖയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നൽകി. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചുവിട്ട ഈ തർക്കം പാർട്ടി അച്ചടക്കനടപടികൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് പരസ്യമായ ശക്തിപ്രകടനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
തനിക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നീക്കം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മന്ത്രി കൊണ്ടാ സുരേഖ ഡൽഹിയിലെത്തി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ കണ്ട് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും രാജിവെക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അവർ, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയിൽ അച്ചടക്കലംഘനത്തിനാണ് നടപടിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആദ്യം നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കാണെന്ന് സുരേഖ ആരോപിച്ചു. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും, താൻ പത്ത് വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അച്ചടക്കലംഘനമല്ലേ എന്ന് അവർ ചോദ്യമുയർത്തി.
സുരേഖയുടെ മകൾ സുസ്മിത പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ നടത്തിയ വിവാദപരമായ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളാണ് തർക്കം രൂക്ഷമാക്കിയത്. വരംഗൽ ജില്ലയിലെ ഗീസുഗൊണ്ടയിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ, തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താവളമായ പരകാല മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് സുസ്മിത പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പരകാലയിലെ നിലവിലെ എം.എൽ.എ രേവൂർ പ്രകാശ് റെഡ്ഡിക്ക് അനുകൂലമായി മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചതിനെ സുസ്മിത രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും, രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷെൽ കമ്പനിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു എന്നതടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
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എന്നാൽ, മകളുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും അതിന് തന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് കൊണ്ടാ സുരേഖയുടെ നിലപാട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ മറ്റ് പല നേതാക്കളും അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്കെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെലങ്കാനയിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട (BC) നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും രാഷ്ട്രീയമായി ഒതുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും മന്ത്രി പൊങ്കുലേറ്റി ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡിയും ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും സുരേഖയുടെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടെ, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന പദവികളിലും സർക്കാർ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജി. ചിന്നറെഡ്ഡിയെ നീക്കി. എം.എൽ.എ ടി. മേഘ റെഡ്ഡിക്കെതിരെ ചിന്നറെഡ്ഡി നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളെ തുടർന്ന് അച്ചടക്ക നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർന്ന്, മുൻ ഹൈദരാബാദ് മേയർ ഗദ്വാൾ വിജയലക്ഷ്മിയെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സനായി നിയമിച്ചു. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ പുതിയ അധ്യക്ഷയായി നേരെല്ല ശാരദ ചുമതലയേറ്റു.
ഡൽഹി സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ഷംഷാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നൽഗൊണ്ട ക്രോസ് റോഡിലെത്തി ചഞ്ചൽഗുഡ-സന്തോഷ് നഗർ സ്റ്റീൽ ഫ്ലൈഓവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. തെലങ്കാന കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖ ബി.സി പ്രക്ഷോഭക കുടുംബമായ കൊണ്ടാ സുരേഖയും രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഈ തുറന്ന പോര് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന് വലിയ തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് 2009-ൽ സുരേഖ വനിതാ വികസന, ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രിയായി കുറച്ചുകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018ലാണ് അവർ ബിആർഎസ് ഉപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. പിന്നീട് ഏഴ് തവണ എംഎൽഎയായി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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