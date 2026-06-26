കൊൽക്കത്ത വെയർഹൗസ് തകർന്ന് അപകടം; മരണസംഖ്യ 15 ആയി ഉയർന്നു, രക്ഷപ്രവർത്തനം ഊര്ജിതമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 18 പേരെ നിലവിൽ എസ്എസ്കെഎം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റു പലരും ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്
By PTI
Published : June 26, 2026 at 3:55 PM IST
കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്തയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന വെയർഹൗസിൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു. നിലവിലെ കണകുക്കൾ പ്രകാരം അപകടത്തിൽ 15 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. ശക്തമായി പുരോഗമിക്കുന്ന തിരച്ചിലിൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷപ്രവർത്തകരും ഒന്നിലധികം ഏജൻസികളുടെ സംഘങ്ങളും കൂടി രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ രണ്ട് പേർ കൂടി മരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
വെയർഹൗസിൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷവും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തീവ്രമായ തിരച്ചിൽ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉദോഗ്യസ്ഥൻ കൂട്ടിചേർത്തു.അതിനിടയിൽ രാത്രി തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെടുത്ത രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, മന്നു കുമാർ, സാഹിൽ സർദാർ എന്നീ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്കെഎം ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. അതോടുകൂടിയാണ് മരണസംഖ്യ വർധനവ് 15 ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ബിഹാറിലെ മുൻഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പത്തൊമ്പതുകാരനാണ് മരണപ്പെട്ട മന്നു കുമാർ. ജൂൺ 24 ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർച്ചയായ വൈദ്യസഹായം നൽകിയിട്ടും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മരണപ്പെട്ട മന്നു കുമാറിന് ജിവൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വെയർഹൗസ് തകർച്ചയിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പിതാവ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ സഹോദരൻ ഘി കുമാറിനെയും ഒരേസമയം മന്നുവിന് നഷ്ട്ടമായി.
അപകടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ശക്തമായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും സൈനികരും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ അവർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.
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മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട സുവേന്ദു അധികാരി അവർ അഴിമതിയും പരിവർവാദവും (വംശപരമ്പര രാഷ്ട്രീയം) പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ പിന്നോട്ട് തള്ളിയെന്നും ആരോപിച്ചു. വികസനാധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിലൂടെ ആ പ്രവണത മാറ്റാൻ തൻ്റെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അധികാരി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 18 പേരെ നിലവിൽ എസ്എസ്കെഎം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റു പലരും ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങളുടെ അടിയന്തര മുൻഗണന, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തകർന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ടീമുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഓരോ ഭാഗത്തും സമഗ്രമായിതന്നെ ഞങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും ഉദോഗ്യസ്ഥൻ ഓർമ്മിപിച്ച
കൊൽക്കത്തയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന വെയർഹൗസിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് അപകടത്തിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങികിടന്നതായാണ് വിവരങ്ങൾ. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു
ഈ അപകടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത പോലീസും, സൈന്യവും, സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സംഘം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഏജൻസികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുധനാഴ്ച മുതൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുമ്പ് ബീമുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റുകയും കൂറ്റൻ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്രവർത്തനം ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോക്കുകയാണ്.
കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പരിശോധിക്കാൻ സംഘങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ ക്യാമറകൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫോണുകൾ സജീവമായി തുടരുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ ഡാറ്റയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരയുന്നതിനായി വളച്ചൊടിച്ച സ്റ്റീൽ ഘടനകൾ മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ എൻഡിആർഎഫിന്റെ സഹായം തേടിയതിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതായി മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. എഫ്ഐആറിൽ പേരുള്ള അഞ്ച് പേരിൽ പ്രധാന കരാറുകാരൻ്റെ മൃതദേഹം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. വെയർഹൗസ് തകർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊൽക്കത്ത മുൻ മേയർ ഫിർഹാദ് ഹക്കീമിൻ്റെ മുൻ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള (ഒഎസ്ഡി) കാളിചരൺ ബന്ദ്യോപാധ്യായയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
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