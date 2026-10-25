കൊൽക്കത്ത ദുരന്തം: സംഭവസമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നു, ഉടന് ചോദ്യം ചെയ്യും
തിരക്കിൽ ആളുകൾ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ട സംഭവസമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക കൊൽക്കത്ത പോലീസ് തയ്യാറാക്കുന്നു, ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യും.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 5:18 PM IST
കൊൽക്കത്ത: വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗാപൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തില് അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് തയാറാക്കുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അപകടം നടന്ന പന്തലിൻ്റെ പ്രവേശന, പുറത്തുകടക്കൽ കവാടങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയാണ് തയാറാക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻ തന്നെ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ആസ്ഥാനമായ ലാൽബസാറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, പ്രവേശന- പുറത്തുകടക്കൽ കവാടങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്, സാഹചര്യം ഗുരുതരമായപ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചു എന്നിവയിലായിരിക്കും അന്വേഷണം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് അനിന്ദിത റോയ് സരസ്വതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) ഈ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ സമിതിയിലുണ്ട്.
ചോർബഗാൻ ദുരന്തം
ഒക്ടോബര് 18 പ്രഥമ സപ്തമി' നാളില് നോർത്ത് കൊൽക്കത്തയിലെ ശാരദ പാർക്കിലുള്ള സർബോജനനിൻ ദുർഗാപൂജ പന്തലിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 ഭക്തർ മരിച്ചു. ഇരച്ചെത്തിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. ചോർബഗൻ ദുർഗ്ഗാ പൂജ സംഘാടകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
പൂജക്കിടെ കനത്ത മഴ പെയ്തപ്പോൾ പന്തലിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് എക്സിറ്റ് ഗേറ്റിന് സമീപത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറി. ഈ സമയം ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പൊലീസോ വോളൻ്റിയർമാരോ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ സംഘാടകർ മൈക്കിലൂടെ നൽകിയ ചില തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ അറിയിപ്പുകളും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ വിസിലടിയും സന്ദർശകർക്കിടയിൽ വൻ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ദുരന്തത്തില് കലാശിച്ചത്.
19 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തില് സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചകൾ മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മോശം ക്രമീകരണം, ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ, ആവശ്യത്തിന് പൊലീസുകാർ ഇല്ലാതിരുന്നത് എന്നിവയാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സംഘാടകർ പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പൂജ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യഗോസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്ന പൊലീസുകാരുടെയും സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നുവെന്നും, ഇത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രാഥമിക വിവരം.
എന്നാൽ, നടത്തിയ അറിയിപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ സ്വഭാവമെന്തായിരുന്നുവെന്നും അത് അപകടവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. ചോർബഗൻ സംഭവത്തിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനാൽ, സംഭവദിവസം മൈക്രോഫോണിൽ നടത്തിയ അനൗണ്സ്മെൻ്റിലും അതിന് ശേഷം നടന്ന സംഭവവികാസത്തിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു.
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