കൊൽക്കത്ത-സൈരംഗ് എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; യാത്രക്കാര് സുരക്ഷിതര്
ലോക്കോ പൈലറ്റിന് വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പാളം തെറ്റാൻ കാരണമെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
Published : November 11, 2026 at 11:03 AM IST
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി അപകടം. ഗുവാഹത്തിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ദിഗാരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഇന്ന് (നവംബർ 11) പുലർച്ചെ 6.45 ഓടെയാണ് സംഭവം. കൊൽക്കത്ത-സൈരംഗ് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ അഞ്ച് കോച്ചുകളാണ് പാളം തെറ്റി മറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായം ഇല്ലെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ട്രെയിൻ മിസോറാമിലെ സൈരംഗിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേയ്ക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. പെട്ടന്നായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. പാളം തെറ്റിയ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ വടക്കുകിഴക്കൻ അതിർത്തി റെയിൽവേയിലെ (എൻഎഫ്ആർ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.
ലോക്കോ പൈലറ്റിന് വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതാണ് പാളം തെറ്റാൻ കാരണമായതെന്ന് സിപിആർഒ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഏകദേശം 6.54 ന് ട്രെയിൻ നമ്പർ 13125 കൊൽക്കത്ത-സൈരംഗ് എക്സ്പ്രസ് അസമിലെ ദിഗാരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റൊരു ട്രെയിനിന് കടന്നുപോകാൻ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ലോക്കോമോട്ടീവും അഞ്ച് കോച്ചുകളും പാളം തെറ്റിയതായും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടം നടന്നെങ്കിലും എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ആർക്കും പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. യാത്രക്കാർക്കായി മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പാളം തെറ്റിയതിന് പിന്നാലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജനറൽ മാനേജരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു.
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അതേസമയം അപകടത്തിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ആറ് കോച്ചുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്ത് വന്ന വിവരം. പിന്നീട് ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റെയിൽവേയുടെ ചീഫ് പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ കപിഞ്ചൽ കിഷോർ ശർമ്മ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മിസോറാമിനും കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രധാന ട്രെയിനാണ് കൊൽക്കത്ത-സൈരംഗ് എക്സ്പ്രസ്. ഈ സംഭവം റെയിൽവേ സുരക്ഷയിലേയ്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലേയ്ക്കുമാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കോച്ചുകളും എഞ്ചിനും ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് ട്രാക്ക് പൂർണമായും പഴയപടിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിനും തടസം നേരിട്ടു.
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