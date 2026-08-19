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കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോട്ടലിന് തീപിടിച്ച് ഒൻപത് മരണം; മരിച്ചവരിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരും

തീ പടർന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

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Kolkata hotel fire accident (Screengrab)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 9:10 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു. ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ മധ്യ കൊൽക്കത്തയിലെ മിർസ ഗാലിബ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഹോട്ടലിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ ന്യൂ മാർക്കറ്റിന് സമീപമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ
പുലർച്ചെ 1.45നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീ പടർന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പുക ശ്വസിച്ച് ബോധരഹിതരായ നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചികിത്സയ്ക്കായി കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. എയർ കണ്ടീഷണറിലുണ്ടായ തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അഞ്ച് ഫയർ എൻജിനുകളാണ് തീയണയ്ക്കാൻ എത്തിയത്. പൊലീസും ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ ആസ്ഥാനം ഹോട്ടൽ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.

കനത്ത പുക കാരണം അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്ക് ഗോവണി കയറാനും മുകളിലത്തെ നിലകളിൽ എത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നും ഒൻപത് പേർ മരിച്ചെങ്കിലും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഓഫിസറെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിവയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും തീ പൂർണമായും അണച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടം തണുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങൾ
രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ബിർഭും ജില്ലയിലെ താരാപീഠിലുള്ള ഹോട്ടൽ ബിദേശിനിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒൻപത് തീർഥാടകർ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലും സമാനമായ ദുരന്തം ആവർത്തിക്കുന്നത്. നാല് നിലകളുള്ള ഹോട്ടൽ ബിദേശിനിയിൽ കറുത്ത പുക നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് ഹോട്ടലിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതാണ് താരാപീഠിലെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചത്. ഇരുട്ടിൽ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനാകാതെ പലരും കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ മാ താരാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മേഘാലയയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേരും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അലിപുർദ്വാറിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേരുമാണ് അന്ന് മരിച്ചത്. 34 പേരെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

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താരാപീഠിലെ തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നാലെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള 15 ഹോട്ടലുകൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ ജില്ല ഭരണകൂടം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രധാന ഉടമ പ്രോബിത് പോൾ, മകനും സഹഉടമയുമായ കല്യാൺ പോൾ എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭരണകൂടം നോട്ടിസ് നൽകിയത്. തുടർച്ചയായ തീപിടിത്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്ത് കൂണുപോലെ മുളച്ചുപൊന്തുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ മതിയായ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

WEST BENGAL HOTEL FIRE
KOLKATA MIRZA GHALIB STREET
BANGLADESHI CITIZENS DEATH
TARAPITH HOTEL FIRE ACCIDENT
KOLKATA HOTEL FIRE ACCIDENT

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