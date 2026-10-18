ദുർഗാപൂജയ്ക്കിടെ വൻ ദുരന്തം; കൊൽക്കത്തയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ പന്തലിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
Published : October 18, 2026 at 7:12 AM IST
കൊൽക്കത്ത: ദുർഗാപൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 ഭക്തർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 25 പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. നോർത്ത് കൊൽക്കത്തയിലെ ശാരദ പാർക്കിലുള്ള സർബോജനനിൻ ദുർഗാപൂജ പന്തലിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം.
മരിച്ചവരിൽ 13 സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ പന്തലിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. ചോർബഗൻ ദുർഗാ പൂജ സംഘാടകർ ഉൾപ്പടെ 12 പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുകയാണ്.
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ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.40 ഓടെയാണ് സംഭവം. മഴ പെയ്തതോടെ പൂജനടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കി കയറി. ഈ ഭാഗത്ത് വെളിച്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ പൊലീസും അഗ്നി രക്ഷാ സേനയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരെ കൊൽക്കത്ത മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.
अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गँवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूँगा। माँ दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026
നേരിട്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. സംഭവം സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി സന്ദർശിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് അഗർവാൾ തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും ഗ്രൂപ്പ് ഡി സർക്കാർ ജോലിയും നൽകുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സയും അഞ്ചു ലക്ഷം സഹായധനവും നൽകും.
कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले, और इस हादसे की निष्पक्ष जाँच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वे राहत कार्य में हर संभव मदद करें।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026
"വേദനാജനകമായ വാർത്തയാണിത്. ഇപ്പോൾ വരെ 19 പേർ മരിച്ചു. 25 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വന്ന വീഴ്ചയാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ആവശ്യമായ സഹായവും മറ്റും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചോർബഗൻ ദുർഗാ പൂജ സംഘാടകർ, സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ, ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബാഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന്," സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.
അനുശോചനം അറിയിച്ച് നേതാക്കൾ
The stampede in Kolkata is saddening. Condolences to the bereaved families. Wishing the injured a speedy recovery. The West Bengal Government is providing all possible help to the affected families.— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026
സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മുൻമുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗേ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ അമിത് ഷാ റദ്ദാക്കി. ഒരു വസ്തുതാന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയോടാവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
കൊൽക്കത്ത അപകടത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
"ചോർബഗൻ സർബോജനിൻ ദുർഗാ പൂജ പന്തലിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി പേർ മരിച്ചുവെന്ന അത്യധികം ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്ന്" അമിത് ഷാ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ചോർബഗൻ പൂജാ പന്തലിലെ അപകടത്തിൽ നടുങ്ങി മമത ബാനർജി. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ശക്തിയും ധൈര്യവും നൽകുന്നതിനും ഞാൻ ദുർഗ ദേവിയോട് പ്രാർഥിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവർക്കും ഉടനടി ശരിയായ വൈദ്യചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
12 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
ദുർഗാപൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് നിരവധി പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ 12 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്. ചോർബാഗൻ ദുർഗാ പൂജയുടെ സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ദുരന്തമുണ്ടായതിനുശേഷം സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം സംഘാടകർ തടഞ്ഞെന്നും ലൈറ്റുകൾ കെടുത്തിയെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
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