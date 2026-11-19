കൊളത്തൂർ ടിവികെ എംഎൽഎ വി എസ് ബാബു അന്തരിച്ചു, വിടവാങ്ങിയത് സ്റ്റാലിനെ തറപറ്റിച്ച നേതാവ്
ദീർഘ കാലമായി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
Published : November 19, 2026 at 4:33 PM IST
ചെന്നൈ: കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ടിവികെ എം.എൽ.എയായ വി.എസ്. ബാബു അന്തരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:24-ന് ചെന്നൈയിലെ എം.ജി.എം. ഹെൽത്ത്കെയറിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ദീർഘകാല അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് 2026 സെപ്റ്റംബർ 9-നാണ് 75-കാരനായ ബാബുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചുവെന്ന് എംജിഎം ആശുപത്രി ഭരണകൂടമാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വിദഗ്ധ ചികിത്സകൾ നൽകിയിട്ടും ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും, തുടർന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
വി.എസ്. ബാബുവിന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊളത്തൂർ സ്വദേശി ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സെമ്പിയം സ്വദേശിയും വോട്ടറുമായ ജി. ദേവരാജനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
രണ്ട് മാസത്തിലേറെയായി ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എംഎൽഎയുടെ സ്വകാര്യതയെയോ അന്തസിനെയോ ബാധിക്കാതെ നിയമപരമായി പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുന്ന ഔദ്യോഗിക ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം. എംഎൽഎ യുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയറിയാന് വോട്ടർമാർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം
തമിഴക വെട്രി കഴകത്തെ (ടിവികെ)എംഎൽഎയായ വി.എസ്. ബാബു, 2026-ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ,മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തട്ടകമായ കൊളത്തൂരിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചത്.
സ്റ്റാലിന് തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 8,795 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബാബു സ്റ്റാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ 61.84 ലക്ഷം സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കേക്കും ആശംസാ കാർഡുകളും സമ്മാനമായി നൽകുന്ന 9.27 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രിയും വിജയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും കൊളത്തൂരിലായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം അദ്ദേഹം ഡിഎംകെയുടെ ഒപ്പമാണ് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്. 2006-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരസവാക്കം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തി. 2011-ൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡിഎംകെ വിട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടൻ വിജയ്യുടെ ടിവികെ യിൽ അംഗത്വമെടുത്തതും കൊളത്തൂരിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയതും.
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