സ്ത്രീധനം അരുത്, ആഢംബരങ്ങളില്ല പരമ്പരാഗത വിവാഹം സ്വീകരിക്കണം; കൂട്ടപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് 'കോലം' ഗോത്ര സമൂഹം
വിവാഹം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗ്രാമം ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചത്. ഈ തീരുമാനം ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
Published : March 14, 2026 at 3:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമം. തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദ് ജില്ലയിലെ കോലം ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ മൂപ്പന്മാരാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു സുപ്രധാന പരിഷ്ക്കരണമാണ് സമൂഹത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീധന നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ പ്രിമിറ്റീവ് ട്രൈബൽ കോലം അസോസിയേഷൻ പാസാക്കി.
മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട്, കുടുംബങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഭാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. തുടർന്ന് ഈ തീരുമാനവും മാർഗനിർദേശവും ഗോത്രത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
ബേല, ജൈനത്ത്, സാത്നാല എന്നിങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമുദായ മൂപ്പന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, സത്നാല മണ്ഡലത്തിലെ ന്യൂ ടെംബ്രി ഗുഡ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. സ്ത്രീധന ആവശ്യങ്ങളും ആഢംബര വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളും കാരണം കുടുംബങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തെക്കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, അസോസിയേഷൻ നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഈ വർഷം മുതൽ അവ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
നിരവധി ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന് കോലം അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കൊടപ്പ സോനെറാവു പറഞ്ഞു. "സ്ത്രീധന ആവശ്യങ്ങളും വിവാഹസമയത്തെ അനാവശ്യ ചെലവുകളും കാരണം നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ രീതികൾക്കെതിരെ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം തീരുമാനിച്ചു", എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സമൂഹം കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോവിന്ദ് റാവുവും ന്യൂ ടെംബ്രി ഗുഡ ഡെപ്യൂട്ടി സർപഞ്ച് കൊടപ്പ അയ്യൂവും പറഞ്ഞു. ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ കടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, കോലം ഗോത്രത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോലം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിവാഹസമയത്ത് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുകയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. എറബോട്ടു (വിവാഹനിശ്ചയം) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും യഥാർഥ ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് അമിതമായി പണം ചെലവഴിച്ച് കടക്കെണിയിലാകരുതെന്ന് സമുദായ നേതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാകുന്ന വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ വിവാഹം നടത്തുക എന്നും നിർദേശിച്ചു.
വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള പെരുമാറ്റ മാർഗനിർദേശങ്ങളും അസോസിയേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ മദ്യമോ കഞ്ചാവോ കഴിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ പുരോഹിതന്മാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വിവാഹങ്ങളിൽ ഡിജെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും നിരോധിച്ചു. ഇതിനുപകരം, കോലം സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഡോലു, പെംപ്രി തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ഗോത്ര സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താവൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കി.
