കൊച്ചി-അബുദബി വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ റെഡ് സോണിൽ; ആകാശത്ത് എഞ്ചിൻ ഓഫാക്കി സാഹസിക ലാൻഡിങ്, പൈലറ്റ് ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ ദുരന്തം!
ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്ത് ശക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ക്യാപ്റ്റൻ രൺധാവ വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 7, 2026 at 8:49 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡല്ഹി: കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ ഉയർന്നപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാനുള്ള പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിതമായ തീരുമാനം ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ ദുരന്തം. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ പൈലറ്റ് കാണിച്ച കഴിവിനെയും വിവേകപൂർണമായ തീരുമാനത്തെയും പ്രശംസിച്ച് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ് (എഫ്.ഐ.പി) പ്രസിഡന്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സി.എസ്. രൺധാവ രംഗത്തെത്തി.
തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ യാത്ര തുടരാതെ തിരികെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയുള്ള കൃത്യമായ നടപടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൂടുതൽ അപകടകരമാകുമായിരുന്നുവെന്നും കൃത്യസമയത്ത് മികച്ച തീരുമാനമെടുത്ത പൈലറ്റ് ഏറെ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്ത് ശക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ക്യാപ്റ്റൻ രൺധാവ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും നിയന്ത്രണ വിഷയങ്ങളിലും കൃത്യസമയത്ത് കാര്യക്ഷമമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്ര അധികാരം ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാകണം. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യോമയാന കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള സ്വതന്ത്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റികൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും അത്തരമൊരു സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ബോയിംഗ് - 737 വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. യാത്ര തുടങ്ങി ഏകദേശം 50 മിനിറ്റിനു ശേഷം 36,000 അടി ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നാം നമ്പർ എഞ്ചിനിലെ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് വേഗത്തിൽ താഴുന്നത് പൈലറ്റിൻ്റെയും കോ-പൈലറ്റിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം കണ്ടതോടെ പൈലറ്റുമാർ വിമാനക്കമ്പനികളിൽ പിന്തുടരുന്ന ശാസ്ത്രീയ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയായ ഫോർഡെക് (FORDEC) വിശകലനം നടത്തി. ഓയിലിൻ്റെ അളവ് നിരന്തരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതോടെ അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാൻ ക്രൂ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ വഴി കമാൻഡർ മുംബൈ റേഡിയോ ബന്ധപ്പെട്ട് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, തിരിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി മാറി. മടങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഏകദേശം 45 മിനിറ്റിനു ശേഷം ഒന്നാം നമ്പർ എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ പ്രഷർ ക്രമാതീതമായി ഉലയുകയും കോക്ക്പിറ്റിലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അപായസൂചന നൽകുന്ന റെഡ് സോണിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് പൈലറ്റുമാർ തകരാറിലായ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തിവെച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു എഞ്ചിൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വിമാനം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വക്താവ്, കടുത്ത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതെന്നും യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ അബുദാബിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൃത്യമായ സമയക്രമവും പശ്ചാത്തലവും വ്യക്തമാക്കാതെയുള്ള വാർത്തകൾ യാത്രക്കാരിൽ അനാവശ്യ ഭീതി പരത്താൻ ഇടയാക്കുമെന്നും വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, സമീപകാലത്തായി ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ തുടർച്ചയായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തകരാറുകളുടെയും വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംഭവം വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫൂക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (എ.എ.ഐ.ബി) പുറത്തുവിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഈ സംഭവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഫൂക്കറ്റ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എയർബസ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം വിമാനം പരിശോധിക്കുകയും ഹൈഡ്രോളിക് ഘടകങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഉപരിപഠനത്തിനായി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വ്യോമയാന സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിമാന ജീവനക്കാർക്കിടയിലെ സൈക്കോആക്ടീവ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള വാർഷിക പരിശോധനകളുടെ ശതമാനം ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡി.ജി.സി.എ) വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡുവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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