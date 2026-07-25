ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച മുതല് രാജി വരെ; അറിയാം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നാള്വഴികള്
മോദി സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തെ ഭരണത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങി ഒരു മന്ത്രിക്ക് രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്.
Published : July 25, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 7:23 PM IST
ജനതയുടെ ആവശ്യങ്ങളും നിര്ദ്ദേശങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാന് ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തില് ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും ആകില്ലെന്നതിന്റെ നേര്സാക്ഷ്യമാണ് കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി. ബിജെപിയിലെ അതികായനായ നേതാവ്, ബിജെപിയിലെ തന്ത്രങ്ങളുടെ ചാണക്യന് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അതികായനാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ യുവതയ്ക്ക് മുന്നില് അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നത്. രാജ്യത്തെ 22 ലക്ഷം വരുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഭാവി തുലാസിലാക്കിയാണ് പ്രധാന്റെ പടിയിറക്കം.
മോദി സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തെ ഭരണത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങി ഒരു മന്ത്രിക്ക് രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എം ജെ അക്ബറിന് 'മീ ടൂ' വില് കുരുങ്ങി പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
2026 നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയും തുടര്ന്നുണ്ടായ 20 കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യയും കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില് രാജ്യത്തെ യുവതയും വിദ്യാര്ത്ഥികളും ഡല്ഹി ജന്തര്മന്ദറില് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമെല്ലാം രാജ്യത്തെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. ഒടുവില് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്രപ്രധാന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊടുവില് രാജി വയ്ക്കാന് നിര്ബന്ധിതനായി.
നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ന്നെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് പടര്ന്നതോടെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭമാണ് ഉടലെടുത്തത്. ദേശവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള്, പാര്ലമെന്റ് നടപടികള് പോലും സ്തംഭിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
നീറ്റിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും തെരുവില് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവാദികള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്ന്നു.
ജൂലൈ22ന് പാര്ലമെന്റ് നടപടികള് തടസപ്പെട്ടതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തെ അധികൃതര് ഗൗരവത്തിലെടുത്തത്. 22ന് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ നിര്ത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്രപ്രധാന് അടിയന്തരമായി രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് എംപിമാര് പാര്ലമെന്റില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാര്ലമെന്റിന് പുറത്താകട്ടെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് പ്രക്ഷോഭം തുടര്ന്നു. പരീക്ഷയുടെ സുതാര്യതയെയും വിശ്വാസ്യതയെയും അവര് ചോദ്യം ചെയ്തു. പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ബാധിച്ചെന്ന് അവര് ആരോപണമുയര്ത്തി.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴഗ വെട്രി കഴകം(ടിവികെ) രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി തന്നെ ഇതിനെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. ഒരുപടി കൂടി കടന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നിര്ത്തലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പോലും അവര് ഉയര്ത്തി. മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് അധികാരം നല്കണമെന്ന ആവശ്യവും അവര് ഉയര്ത്തി. നേരത്തെ തന്നെ ഡിഎംകെയും ഉന്നയിച്ച് പോരുന്ന ആവശ്യങ്ങളാണിവ.
ജൂലൈ 21ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ഡിഎ പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച ഘോരപാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരോപണമുയര്ന്നപ്പോള് തന്നെ സര്ക്കാര് നടപടികള് കൈക്കൊണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പതിമൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാതിരാ അനുനയങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടിറങ്ങി. പതിവില്ലാതെ പാതിരാത്രിയില് അസാധാരണമായ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ടു. എന്നാല് അനുനയ ശ്രമങ്ങളിലൊന്നും ജെന്സി പിള്ളാര് വീണില്ല.
രാജ്യമെമ്പാടും ആളിപ്പടര്ന്ന സമരജ്വലയുടെ തീപ്പൊരി
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള 22 ലക്ഷം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി മെയ് മൂന്നിനാണ് നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി നീറ്റ് 2026 നടത്തിയത്. ചോദ്യ പേപ്പറുകള് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കാന് ജിപിഎസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി അതീവ സുരക്ഷയോടെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. ഇതിന് പുറമെ ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷന്, നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള സിസിടിവി നിരീക്ഷണം, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില് സിഗ്നല് ജാമറുകള്, എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയത്.
മെയ് ആറിന് ഉത്തരസൂചിക പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് യഥാര്ത്ഥ പ്രശ്നങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വ്യാപിച്ച ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറിനോട് ഏറെ സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് രാജസ്ഥാനിലടക്കം പ്രചരിച്ച കയ്യെഴുത്ത് ചോദ്യ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഇത് കേവലം സാധ്യത ചോദ്യങ്ങള് എന്ന നിലയില് വന്നതാണോ അതോ വലിയ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയുടെ തെളിവാണോ എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് എമ്പാടും ഉയര്ന്നത്.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലും രാജസ്ഥാനിലും നിന്ന് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് പരാതികള് ലഭിച്ചതായി മെയ് ഏഴിന് നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. പിറ്റേദിവസം ഈ പരാതികള് അവര് കേന്ദ്ര ഏജന്സിക്ക് കൈമാറി. സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിനും അവശ്യ നടപടികള്ക്കും വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇത്. ആ ഘട്ടത്തിലും പക്ഷേ പൂര്ണ തോതിലുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി, രാജസ്ഥാന് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
2026 നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകള് സംബന്ധിച്ച് രാജസ്ഥാന് പൊലീസ് സ്പെഷ്യല് ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൂപ്പ്(എസ്ഒജി)അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതോടെ വിവാദം കൊഴുത്തു. നാനൂറിലേറെ ചോദ്യം ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ബാങ്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രചരിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. ഇതിലെ 135 ചോദ്യങ്ങള് യഥാര്ത്ഥ ചോദ്യപേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നതായും വ്യക്തമായി. അതേസമയം ഇത് വലിയൊരു ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയാണോ അതോ യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ച സമാനതയാണോയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഇനിയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോള് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
രാജസ്ഥാനിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപതിലേറെ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
സമ്മര്ദ്ദം ശക്തമായതോടെ എന്ടിഎ നീറ്റ് 2026 റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ഉത്തരവിറക്കി. പുനപ്പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി.
പരീക്ഷാ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള്
നീറ്റ് 2026ല് പൂര്ണമായ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മെയ് 22ന്എന്ടിഎ പാര്ലമെന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്ഡിങ് സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ചില ചോദ്യങ്ങള് ഒരു പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേവലം ഒരു പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടാണന്നും ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച അല്ലെന്നുമായിരുന്നു എന്ടിഎയുടെ വിശദീകരണം
ഈ പ്രസ്താവന ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ പ്രസ്താവനയില് നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
എന്ടിഎ മേധാവി അഭിഷേക് സിങായിരുന്നു സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരായത്. ചില ചോദ്യങ്ങള് ഒരു പോലെ ആകുന്നത് തന്നെ പരീക്ഷയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു ഇവര് സ്വീകരിച്ചത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പുനപ്പരീക്ഷയെ അവര് ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
സിബിഐ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരില് നിന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെയും പൂനെയിലെ ഒരു പരിശീലന സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെയും കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ത്താനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി ഒരു ശൃംഖല പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിച്ചു.
പേനയും പേപ്പറുമുപയോഗിച്ച് പുനപ്പരീക്ഷ നടത്താന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി
പുനപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പരീക്ഷ പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കാന് തുടങ്ങി. ചോദ്യപേപ്പര് തയാറാക്കല്, അച്ചടി, പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കല്, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായത്.
പുനപ്പരീക്ഷ കുറ്റമറ്റതാക്കാന് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് വ്യക്തമാക്കി. ക്രമക്കേടുകള് നടത്തുന്നവരെയൊന്നും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നീറ്റടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങള് തികച്ചും ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജൂണ് രണ്ടിനാണ് നീറ്റ് 2026 പരമ്പരാഗത രീതിയില് പേനയും പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതിയിലാക്കാന് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നല്കിയത്. കമ്പ്യൂട്ടര് അധിഷഠിത പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി കോടതി തള്ളി.
അവസാന നിമിഷം പരീക്ഷാ ശൈലി മാറ്റുന്നത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജൂണ് 21ന് ഒഎംആര് പരീക്ഷ നടത്താന് ഇതോടെ വഴി തെളിഞ്ഞു.
അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് പതിനാറുകാരനായ ഒരു സൈബര് സുരക്ഷ ഗവേഷകന് എന്ടിഎ പുനപ്പരീക്ഷാ പോര്ട്ടലിലെ ചില പിഴവുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഭരണപര- ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങള് ഇതില് നിന്ന് എടുക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് പരീക്ഷ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചും ആശങ്ക ഉയര്ത്തി.
പുനപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എന്ടിഎ
വിവാദത്തെ തുടര്ന്ന് എന്ടിഎ ബഹുതല സുരക്ഷാ നടപടികളാണ് ജൂണ് 21ലെ പുനപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുക്കിയത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയാണ് ചോദ്യ പേപ്പറുകള് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ചത്. പരീക്ഷ വരെ ചോദ്യ പേപ്പര് തയാറാക്കിയവരെ ഏകാന്തവാസത്തിലാക്കി. അച്ചടിയുടെ വേളയിലും കനത്ത സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ഏര്പ്പെടുത്തി. ചോദ്യ പേപ്പറുകള് കൊണ്ടുപോകാനും വിതരണം ചെയ്യാനും വരെ കര്ശനസുരക്ഷ ഒരുക്കി.
ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ത്തി നല്കാമെന്ന വ്യാജവാഗ്ദാനങ്ങളില് കുട്ടികള് വീഴരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ടായി. പുനപ്പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച വ്യാജ അറിയിപ്പുകളും വൈറല് അവകാശവാദങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ ആവര്ത്തിച്ച് വിശദീകരണങ്ങള് നല്കി. ചോര്ന്ന ചോദ്യപേപ്പറുകളെയും ഉത്തസൂചികകളെയും കുറിച്ചള്ള വിവരങ്ങള് നല്കാന് വേണ്ടി പരീക്ഷാര്ത്ഥികള്ക്കും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവര്ക്കുമായി പ്രത്യേക പോര്ട്ടല് തന്നെ എന്ടിഎ ആരംഭിച്ചു.
ടെലിഗ്രാം വിവാദവും തെറ്റിദ്ധാരണ പോരാട്ടങ്ങളും
പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് സര്ക്കാര് താത്ക്കാലികമായി ടെലിഗ്രാമിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് നല്കുന്ന ശൃംഖലകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയിരുന്നു നടപടി.
ടെലിഗ്രാം സ്ഥാപകന് പാവേല് ദുറോവ് ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പരീക്ഷാത്തട്ടിപ്പുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നടപടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഈ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സര്ക്കാര് പരീക്ഷാസംവിധാനം കുറ്റമറ്റാതാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്ക്ക് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടതെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും പ്രതിഷേധം തുടര്ന്നു. സിജെപി സ്ഥാപകന് അഭിജിത് ദീപ്കെ ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര്മന്ദറില് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു.
വരും വര്ഷം മുതല് നീറ്റ് പരീക്ഷ അടിമുടി പരിഷ്ക്കരിക്കുമെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാനില് നിന്ന് ജൂണ് 23നുണ്ടായി. പരീക്ഷ പൂര്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടര് അധിഷ്ഠിതമാക്കും. ജൂണ് 24ന് പരീക്ഷ കുറ്റമറ്റ രീതിയില് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചു. പരീക്ഷ സമ്പ്രദായത്തില് ആത്മവിശ്വാസം പുനസ്ഥാപിക്കാന് വിജയകരമായി സാധിച്ചെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു.
പ്രതിഷേധം ശക്തമായി, രാഷ്ട്രീയപ്പോര് പാര്ലമെന്റിലും
പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് സര്ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാനം കൈവന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്രപ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടി പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷാപ്രശ്നം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിപരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകന് സോനം വാങ്ചുക്കും ജന്തര്മന്ദറില് നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി.
ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് വാങ്ചുക്കിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട് സിജെപിയും കൂട്ട നിരാഹാരം തുടങ്ങി. ഇന്ത്യന് പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തില് വിശ്വാസ്യതയും പരിഷ്ക്കാരവും വേണമന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്.
മഹാരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു പരീശീലന സ്ഥാപന ഉടമ നീറ്റ് രസതന്ത്രം പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്കായി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്കിയതായി ജൂലൈ പതിനാറിന് സിബിഐ വെളിപ്പെടുത്തി.
ഫലം വന്നതോടെ പുത്തന് വിവാദങ്ങള്
നീറ്റിന്റെ പുനപ്പരീക്ഷാ ഫലം എന്ടിഎ ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 11.21 ലക്ഷം കുട്ടികള് യോഗ്യത നേടി. 138 പേര് 720ല് 690 മാര്ക്ക് നേടി. ഒഎംആര് ഷീറ്റിലും സ്കോര്ബോര്ഡിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാട്ടി അപേക്ഷകര് രംഗത്ത് എത്തി. ഒഎംആര് ഷീറ്റില് തനിക്ക് 609 മാര്ക്കുണ്ടായിരുന്നതായി ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥി പറഞ്ഞു. എന്നാല് അന്തിമഫലത്തില് 167 മാര്ക്കേ ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്നും ആ കുട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാല് എന്ടിഎ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള് തള്ളി. മിക്ക ഒഎംആര് സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകളും വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു എന്ടിഎയുടെ വാദം. ഇത് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ രേഖകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും എന്ടിഎ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
വര്ഷകാലസമ്മേളനത്തെ പിടിച്ചുലച്ച് നീറ്റ് വിവാദം
പരീക്ഷാ വിവാദം പാര്ലമെന്റിനെയും പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി. മഴക്കാല സമ്മേളനം കടുത്ത സംഘര്ഷത്തിലായി. ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷം നടപടികള് തടസപ്പെടുത്തി. നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യവുായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് എത്തി. പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന നടപടികളിലും ചര്ച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്ത്തി. സര്ക്കാരില് നിന്ന് വിശ്വാസ്യതയും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പരീക്ഷകളിലെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ക്രമക്കേടുകള്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവര്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒഡിഷ മുന് മുഖ്യമന്ത്രി നവീന് പട്നായിക് അടക്കമുള്ളവര് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് എത്തി. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള് മൂലം ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികള് ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചു.
സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് വിഷയം പാര്ലമെന്റിലുയര്ത്തി. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതില് കേന്ദ്രത്തിന് വീഴ്ച വന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇനിയെന്ത്?
നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുള്മുനയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം സര്ക്കാര് അറസ്റ്റുകള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി മുഖം രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. വര്ദ്ധിപ്പിച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവര്ത്തിച്ച് ഉള്പ്പുളകം കൊള്ളുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം പുസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള് എടുത്ത് കാട്ടുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികളും പ്രതിപക്ഷവും കൂടുതല് സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
തീരാത്ത പരീക്ഷാ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള് തുടരുന്നു. പരിമിതമായ അവസരങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങള് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ എത്രമാത്രം സുരക്ഷയോടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന വലിയ ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു.
പാറ്റകളുടെ രാഷ്ട്രീയം
പ്രധാനെ പുറത്താക്കാനായി തെരുവിലിറങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാര്ത്ഥി സമൂഹമാണ്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി (സിജെപി) എന്ന ഓണ്ലൈന് കൂട്ടായ്മയുടെ കീഴില് അവര് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് അരിച്ചെത്തിയപ്പോള് അവര്ക്ക് മുന്നില് മുട്ടുമടക്കുകയല്ലാതെ കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനും ധര്മ്മേന്ദ്രയ്ക്കും മറ്റ് വഴിയില്ലാതെയായി.
കേവലം രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അധികാര ഇടനാഴികളെ സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം ഞെരിച്ചമര്ത്തിയത്.
മെയ് പതിനഞ്ചിന് സുപ്രീം കോടതിചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നടത്തിയ ഒരു പരാമര്ശമാണ് കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടി എന്ന ആക്ഷേപഹായ് ഓണ്ലൈന് കൂട്ടായ്മയുടെ പിറവയ്ക്ക് വഴി തുറന്നത്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന തന്നെ ഒരു സമരസംഘടനയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കയിലിരുന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ എന്ന ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയുടെ പഴയ കമ്യൂണിക്കേഷന് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് രൂപം നല്കിയ സംഘടന ഇന്ന് ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തിലെ അവഗണിക്കാനാകാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ജൂണ് ആറിനാണ് അഭിജിത് അമേരിക്കയില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഡല്ഹിയില് വിമാനമിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ഹര്ഷാതിരേകത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യന് യുവത വരവേറ്റത്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളും സിജെപി പ്രവര്ത്തകരും തടിച്ച് കൂടിയപ്പോള് അക്ഷാരാര്ത്ഥത്തില് വിമാനത്താവളം സമരഭൂമികയായി.
പിന്നീട് ജന്തര്മന്ദറിലെത്തി പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയും പൊലീസ് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോള് പിരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ആദ്യ സമരം സമാധാനപരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയ അവര് തങ്ങളുടെ തുടര് സമരങ്ങള്ക്ക് കോപ്പ് കൂട്ടി.
ജൂണ് പതിനൊന്നിന് പൂനെയില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെ വന് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ധര്മ്മേന്ദ്രപ്രധാന് രാജി വച്ചില്ലെങ്കില് ജൂണ് 20 മുതല് പ്രക്ഷോഭം എന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
തുടര്ന്ന് സമരവേദിയായ ജന്തര്മന്ദറിലേക്ക് എത്താന് രാജ്യത്തെ വിദ്യാര്ത്ഥികളോട് ജൂണ് പതിനേഴിന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് പാറ്റക്കൂട്ടം ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഇതിനിടെ സിജെപിക്ക് പിന്തുണയുമായി സോനം വാങ്ചുക്ക് ജന്തറില് മന്ദറില് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്തുണയുമായി കര്ഷകരും എത്തി. ആരോഗ്യം വഷളായ സോനത്തെ പൊലീസ് മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ജൂണ് 20
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെ വിറപ്പിച്ച് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സന്സദ് ചലോ മാര്ച്ച്. ആയിരക്കണക്കിന് പേര് അണിനിരന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ പൊലീസ് വലിയ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു. പെണ്കുട്ടികളെയടക്കം തെരുവില് നിര്ദ്ദയം തല്ലിച്ചതച്ചു. സംഘപരിവാര് പ്രവര്ത്തകര് പോലും സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാന് ആക്രമണവുമായി എത്തിയെന്ന് ആരോപണമുയര്ന്നു. അന്പതോളം പേര്ക്കാണ് ഡല്ഹി പൊലീസിന്റെ ക്രൂരതയില് പരിക്കേറ്റത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരു പെണ്കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിലായി. അന്നേ ദിവസം തന്നെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ സിജെപി വക്താക്കളുമായി ചര്ച്ച നടത്തി. പ്രധാന്റെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തില് അവര് ഉറച്ചു നിന്നു. ജന്തര് മന്ദറില് ഇന്റര്നെറ്റ് വിലക്കി.
ജൂലൈ 21 സിജെപി സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുഖ്യപ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ഇന്റിലജന്സിന്റെ ഉള്പ്പെടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് കോണ്ഗ്രസിന്റെ സര്ജിക്കല് സ്ട്രെക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്. കേരളത്തില് നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരെയും എംപിമാരെയുമടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ പൊലീസ് തെരുവില് വലിച്ചിഴച്ചു. ജന്തര്മന്ദറില് സിജെപി സമരം തുടര്ന്നു. മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന് ലാല് അടക്കമുള്ളവര് സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് എത്തി.
ജൂലൈ22
കേരളം ഉള്പ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാര്ഢ്യം ഉയര്ന്നു. ആവശ്യങ്ങളില് ഉറച്ച് സിജെപി പ്രക്ഷോഭം തുടര്ന്നു. പ്രതിപക്ഷം പാര്ലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചു. ഇരുസഭകളിലും ചര്ച്ചയാകാമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പറഞ്ഞെങ്കിലും ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യത്തില് പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ച് നിന്നു. സമരം ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് പിന്തുണയുമായി കൂടുതല് സെലിബ്രിറ്റികള് രംഗത്ത് എത്തി. കേരളത്തില് എഐഎസ്എഫും കെഎസ്യുവും വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദുമായി സമരക്കാര്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ജൂലൈ 23
പാതിരാ അനുനയവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടിറങ്ങി. അസാധാരണ വീഡിയോ സന്ദേശം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്ക്കായി അതിവേഗ കോടതി സ്ഥാപിച്ചു. പത്ത് വര്ഷം വരെ കഠിന തടവും ഒരു കോടി രൂപ പിഴയും അടക്കമുള്ള കര്ശന ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബില്ലില്.
പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ബിജെപി നേതാവ് മുരളീമനോഹര് ജോഷി രംഗത്ത് എത്തി. യുവത്വത്തിന് പിന്തുണയുമായി സച്ചിനും മമ്മൂട്ടിയും. രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര് ഗാന്ധിസ്മൃതിയില്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്രസിങ് എന്നിവരുമായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സോനം വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
ജൂലൈ24
സമരത്തിന് മുന്നില് ആടിയുലഞ്ഞ് കേന്ദ്രം. നീറ്റ് ഇരകള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം, സമരക്കാര്ക്കെതിരെ നടപടികള് പാടില്ല തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള് സിജെപിയുമായുള്ള ചര്ച്ചയില് അംഗീകരിച്ചു. ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയില് തീരുമാനായില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ സമയം സര്ക്കാര് സമരക്കാരോട് തേടി. എന്ടിഎയിലെ 47 പേരെ പിരിച്ച് വിട്ടു. പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലിന് മന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം നല്കി. ഇത് ഉടന് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിക്കും.
ജൂലൈ25
സിജെപിയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ചര്ച്ചയില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ട 24 മണിക്കൂര് തികയും മുമ്പ് ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്കി. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് സിജെപിയുടെ പ്രതികരണം. രാജ്യമെങ്ങും വിജയാഘോഷങ്ങള്.......
സിജെപിയുടെ പിറവി
മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവജനതയെ പാറ്റകളോട് ഉപമിച്ച് കൊണ്ട് നടത്തിയ പരാമര്ശം രാജ്യമെമ്പാടും കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് വഴി വച്ചു. ഈ പരാമര്ശത്തിനെതിരെയുള്ള മറുപടിയായാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെ കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടി എന്ന ആശയവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. അലസരുടെയും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെയും ശബ്ദം എന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം.
മെയ് പതിനാറിന് പിറന്ന സിജെപിക്ക് മെയ് പതിനേഴിന് സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ്, നാല്പ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂര് കൊണ്ട് ഗുഗിള് ഫോം വഴി നാല്പ്പതിനായിരം അംഗങ്ങള്. ഇന്സ്റ്റ അക്കൗണ്ടില് രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ്. എക്സില് ഒന്നരലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവേഴ്സ്. മെയ് 21ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം സിജെപിയില് മൂന്നരലക്ഷത്തിലേറെ അംഗങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും പ്രകടനപത്രികയും
ആക്ഷേപഹാസ്യമാണെങ്കിലും, പാർട്ടി ഗൗരവകരമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്:
- നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ: വിരമിച്ച ശേഷം ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും രാജ്യസഭ സീറ്റ് നൽകാൻ പാടില്ല.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ: വോട്ടർമാരുടെ പേര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് തീവ്രവാദമായി കണക്കാക്കി, ഉത്തരവാദികളായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ യുഎപിഎ (UAPA) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം.
- സ്ത്രീ സംവരണം: പാർലമെന്റിലും മന്ത്രിസഭയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 50% സംവരണം നൽകണം.
- മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം: അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെയും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണം. 'ഗോദി മീഡിയ' അവതാരകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കണം.
- ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം: കൂറുമാറുന്ന എംപിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും 20 വർഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തണം.
അംഗത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
സിജെപിയുടെ അംഗത്വ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആക്ഷേപഹാസ്യരൂപത്തിലുള്ളതാണ്:
- നിർബന്ധിതമായോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമോ, അല്ലെങ്കിൽ തത്വത്തിലോ തൊഴിലില്ലാത്തവർ
- അലസരായവർ (ശാരീരിക അധ്വാനം കുറഞ്ഞവർ)
- ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 11 മണിക്കൂർ ഓൺലൈനിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ
- പ്രൊഫഷണലായി കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവർ
സ്വാധീനവും വിമർശനങ്ങളും
ശശി തരൂർ, മഹുവ മൊയ്ത്ര, കീർത്തി ആസാദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സിജെപി പുറത്തിറക്കിയ "ഹം മേ ഹൂം കോക്രോച്ച്" (Haam Maim Hoom Cockroach) എന്ന ഗാനം വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പുതിയ മുഖമായി പല നിരീക്ഷകരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.