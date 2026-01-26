ETV Bharat / bharat

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുമായി ഇന്ത്യ; അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍

1,500 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് മണിക്കൂറിൽ 6,100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.

REPUBLIC DAY 2026 ANTI SHIP HYPERSONIC MISSILE LONG RANGE ANTI SHIP HYPERSONIC HYPERSONIC MISSILE FEATURES INDIA
The LRASHM at the Republic Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി/കുർണൂൽ: കടലിലെ ശത്രുക്കപ്പലുകളെ ദീർഘദൂരത്തുനിന്നും തകർക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോംഗ് റേഞ്ച് ആൻ്റി ഷിപ്പ് ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് മിസൈൽ (LRASHM) തിങ്കളാഴ്‌ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 1,500 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് മണിക്കൂറിൽ 6,100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഹൈദരാബാദിലെ അഡ്വാൻസ്‌സ് സിസ്റ്റംസ് ലബോറട്ടറിയിൽ വികസിപ്പിച്ച LRASHM 2024 നവംബറിലാണ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ഏറ്റെടുത്ത ഈ അഭിമാന പദ്ധതിയുടെ ഡയറക്ടർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ ധോൺ സ്വദേശിയായ എ. പ്രസാദ് ഗൗഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ഡി.ആർ.ഡി.ഒയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു.

India's First-Long Range Anti-Ship Hypersonic Missile Showcased At R-Day Parade (@PM Modi X Account)

"ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൂരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും തകർക്കാൻ കഴിയും. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വ്യോമസേനയുടെയും കരസേനയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു വരികയാണ്," പ്രസാദ് ഗൗഡ് പറഞ്ഞു.

മിസൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകള്‍

കൃത്യത: അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ശത്രുക്കപ്പലുകളെ 100 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു. കടലിൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലുകളെപ്പോലും 100 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ തകർക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇത് കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം.

അതിവേഗം: ഹൈപ്പർസോണിക് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മുമ്പ് മിസൈൽ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഏറോഡൈനാമിക് ഡിസൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പാളികളിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങുന്ന രീതിയാണിത്.

മൊബൈൽ ലോഞ്ചർ: പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത മൊബൈൽ ലോഞ്ചറിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

ബൂസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ: വിക്ഷേപിച്ച ഉടൻ തന്നെ മിസൈൽ അതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു.

റഡാർ പ്രതിരോധം: ശത്രുക്കളുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കോ റഡാറുകൾക്കോ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. കടലിൽ മാത്രമല്ല, കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ഇത് തകർക്കും.

താഴ്ന്ന സഞ്ചാരപഥം: വളരെ താഴ്ന്ന ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള കഴിവ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാത്തരം സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കളും ഇതിൽ വഹിക്കാൻ സാധിക്കും.

