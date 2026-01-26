റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുമായി ഇന്ത്യ; അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
1,500 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് മണിക്കൂറിൽ 6,100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.
Published : January 26, 2026 at 4:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി/കുർണൂൽ: കടലിലെ ശത്രുക്കപ്പലുകളെ ദീർഘദൂരത്തുനിന്നും തകർക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോംഗ് റേഞ്ച് ആൻ്റി ഷിപ്പ് ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് മിസൈൽ (LRASHM) തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 1,500 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് മണിക്കൂറിൽ 6,100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഹൈദരാബാദിലെ അഡ്വാൻസ്സ് സിസ്റ്റംസ് ലബോറട്ടറിയിൽ വികസിപ്പിച്ച LRASHM 2024 നവംബറിലാണ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ഏറ്റെടുത്ത ഈ അഭിമാന പദ്ധതിയുടെ ഡയറക്ടർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ ധോൺ സ്വദേശിയായ എ. പ്രസാദ് ഗൗഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ഡി.ആർ.ഡി.ഒയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു.
"ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൂരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും തകർക്കാൻ കഴിയും. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വ്യോമസേനയുടെയും കരസേനയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു വരികയാണ്," പ്രസാദ് ഗൗഡ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകള്
കൃത്യത: അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ശത്രുക്കപ്പലുകളെ 100 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു. കടലിൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലുകളെപ്പോലും 100 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ തകർക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇത് കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം.
അതിവേഗം: ഹൈപ്പർസോണിക് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മുമ്പ് മിസൈൽ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഏറോഡൈനാമിക് ഡിസൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പാളികളിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങുന്ന രീതിയാണിത്.
BREAKING : India has introduced hypersonic missile, the Long Range Anti-Ship Missile (LRAShM).— Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) January 26, 2026
Reported range exceeding 1,500 kilometers and a speed of Mach 10, this system is anticipated to significantly enhance anti-carrier capabilities within the Indian Ocean region. pic.twitter.com/1d2b5yfqRo
മൊബൈൽ ലോഞ്ചർ: പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൊബൈൽ ലോഞ്ചറിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
ബൂസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ: വിക്ഷേപിച്ച ഉടൻ തന്നെ മിസൈൽ അതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു.
റഡാർ പ്രതിരോധം: ശത്രുക്കളുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കോ റഡാറുകൾക്കോ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. കടലിൽ മാത്രമല്ല, കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ഇത് തകർക്കും.
താഴ്ന്ന സഞ്ചാരപഥം: വളരെ താഴ്ന്ന ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള കഴിവ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാത്തരം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ഇതിൽ വഹിക്കാൻ സാധിക്കും.
Read Also: സുവർണ മയിൽപ്പീലി തുന്നിച്ചേർത്ത തലപ്പാവ്; റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് മോദി അണിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിനു പിന്നില്...