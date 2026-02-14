സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ നഷ്ടമായ പണം ഉടൻ തിരിച്ച് അക്കൗണ്ടിലെത്തും, വമ്പൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി തെലങ്കാന പൊലീസ്
തെലങ്കാന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്യൂറോയും സൈബരാബാദ് പൊലീസും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് 'സെൻ്റിനൽ'. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ഒരു പരിധി വരെ സെൻ്റിനലിനാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം
ഹൈദരാബാദ്: സൈബർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരാൻ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി തെലങ്കാന പൊലീസ്. തെലങ്കാന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്യൂറോയും സൈബരാബാദ് പൊലീസും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'സെൻ്റിനലാ'ണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ഒരു പരിധി വരെ സെൻ്റിനലിനാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
അന്വേഷണങ്ങൾ അതിവേഗം
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി ശേഖരിക്കുന്നതിൽ സെൻ്റിനൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. സേവന ദാതാക്കൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ സേവനം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സെൻ്റിനലിന് കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ നടത്തിപ്പിനും സെൻ്റിനൽ സാധ്യമാക്കുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐപി ലോഗുകൾ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ രേഖകൾ, കെ വൈസി വിവരങ്ങൾ, കോൾ ഡാറ്റ രേഖകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനും സെൻ്റിനലിന് കഴിയുമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സിഇഐആർ, എൻഐസി മെയിൽ തുടങ്ങിയ പോർട്ടലുകളിലേക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സെൻ്റിനലിൽ ഉണ്ടാകും.
തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം
തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സെൻ്റിനൽ ആശ്വാസമാകും. '1930' എന്ന നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ കോളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ തട്ടിപ്പുകാർ നേടിയ പണം എത്തിയ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനാകും. ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംഘങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച പണം ഉടൻ തന്നെ ചില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടലിൻ്റെ (എൻസിആർപി) കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ സെൻ്റിനലിലെ വഴി 'റീഫണ്ട്' എന്ന മാർഗം വഴി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം റീഫണ്ട് അപേക്ഷകൾ അയക്കാനാകും. ഇതോടെ കോടതികളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ റീഫണ്ട് ഉത്തരവുകൾ നേടാനാകുമെന്ന പ്രത്യേകതയും സെൻ്റിനലിന് ഉണ്ടെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഡീ-ഫ്രീസ് സവിശേഷത
സൈബർ കുറ്റവാളികൾ കൊള്ളയടിച്ച പണം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് (തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ) മാറ്റാറുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചാലും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ അക്കൗണ്ടും മരവിപ്പിക്കും. ഇതോടെ നിരപരാധികളും കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്.
സെൻ്റിനലിലെ ഡി-ഫ്രീസ് എന്ന സവിശേഷത ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ അപേക്ഷ ഡിജിറ്റലായി സെൻ്റിനലിലേയ്ക്ക് അയക്കും. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുകയും തട്ടിപ്പുമായി അപേക്ഷന് ബന്ധമില്ലെന്നും തെളിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് പൂർവ സ്ഥിതിയിലാകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
