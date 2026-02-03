ETV Bharat / bharat

ബംജ്രംഗ്‌ദളിനെ പ്രതിരോധിച്ച "മുഹമ്മദ് ദീപക്" ആരാണ്? അറിയാം

രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ദീപക് ആരാണ്? എന്താണ് മുഹമ്മദ് ദീപക് ചർച്ചയാകാനുള്ള കാരണം? പരിശോധിക്കാം

Muhammed Deepak (insta@deepakakkikumar, ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

ഡെറാഡൂൺ: "എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ദീപക്" എന്ന് ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ വെറുമൊരു പേര് കൊണ്ട് പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം ആ യുവാവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ. വെറുമൊരു പേരിനെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കാനെത്തിയ ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരെ മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ദീപക് ജനാധിപത്യ ബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ദീപക് ആരാണ്? എന്താണ് മുഹമ്മദ് ദീപക് ചർച്ചയാകാനുള്ള കാരണം? പരിശോധിക്കാം.

"ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവല്ല, ഒരു മുസ്ലീമല്ല, ഞാൻ ഒരു സിഖുകാരനല്ല, ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുമല്ല. അതിന് മേലെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്" എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കടുത്ത ജനാധിപത്യവാദിയും മതേതര രാജ്യത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് മുഹമ്മദ് ദീപക് എന്ന ദീപക്‌കുമാർ എന്ന് പറയുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോട്‌ദ്വാർ പട്ടണത്തിൽ ജിം നടത്തുകയാണ് ദീപക്‌കുമാർ. ദിപക്‌കുമാറിൻ്റെ ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നതായി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയുടെ കടയുടെ പേരിൽ ബാബ എന്ന പേര് ചേർത്തിരുന്നു. ഈ പേര് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശം. ബാബ എന്ന പേര് മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം. എന്നാൾ വർഷങ്ങളായി കട നടത്തുന്നതിനാൽ പേര് മാറ്റുന്നത് ശ്രമകരമാണെന്നായിരുന്നു കടയുടമയുടെ മറുപടി.

കോട്‌ദ്വാർ പട്ടണത്തിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

പേര് മാറ്റുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കടയ്ക്ക് സമീപം ജിം നടത്തുന്ന ദീപക്‌കുമാർ എത്തി കാര്യം തിരക്കുന്നത്. പേര് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും വൃദ്ധനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്നും ദീപക്‌കുമാർ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് ബജ്രംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർ തൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചേദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ദീപക് എന്ന് മറുപടി നൽകുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ദീപക്‌ പറയുന്നു. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ദീപക്‌കുമാറിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എഫ്‌ഐആർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്ന് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള തർക്ക വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പ്രമുഖർ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരവധി പേർ

ദീപക്‌കുമാറും ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള തർക്ക വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ദീപക്‌കുമാറിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രാഹുൽഗാന്ധി ദീപക്‌കുമാറിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ദീപക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വീരനായകനാണെന്നും ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും വേണ്ടി ദീപക് പോരാടുകയാണെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"വെറുപ്പിൻ്റിടയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ദീപക്‌കുമാർ. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും സമൂഹത്തെയും സംഘപരിവാർ മനഃപൂർവ്വം വിഷലിപ്‌തമാക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കൊപ്പം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബിജെപി സർക്കാർ പരസ്യമായി അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ദീപക്കുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. തലകുനിക്കാത്തവരും ഭയപ്പെടാത്തവരും ഭരണഘടനയ്‌ക്കൊപ്പം എല്ലാ ശക്തിയോടെയും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ് ആവശ്യം. സഹോദരാ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു ധീരനായ യോദ്ധാവാണ്" രാഹുൽഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്, എഐഎംഐഎം മേധാവി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി,കോട്ദ്വാർ മുൻ എംഎൽഎയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹരക് സിങ് റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദീപക്കിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തി.എന്നാൽ ദീപകിൻ്റെ പ്രവർത്തിയെ വിമർശിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കടയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന ഭീഷണിയെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തതായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 'ബാബ കളക്ഷൻ' ഉടമയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജറംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

ബജറംഗ്‌ദൾ നേതാവ് കമൽ പാലിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ദീപക്‌കുമാറിനും സുഹൃത്ത് വിജയ് റാവത്തിനുമെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

