ഗ്യാസിനോട് വിടപറയാം; ഇന്ധനം കരി ഓയില്‍, തുച്ഛമായ ചെലവില്‍ പാചകം ചെയ്യാന്‍ പുത്തന്‍ സ്റ്റൗ കണ്ടുപിടിച്ച് വിജയനഗരം സ്വദേശി

വെറും 100 മില്ലി കരി ഓയില്‍ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ സ്റ്റൗ അരമണിക്കൂറോളം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നാണ് സത്യ നാരായണ പറയുന്നത്. കരി ഓയിലിന് ലിറ്ററിന് 25 രൂപമാത്രമാണ് വില.

Low-cost stove that runs on engine oil (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 5:22 PM IST

അമരാവതി: പരമ്പരാഗതമായ വിറകടുപ്പ് വിട്ട് പാചക വാതകത്തിലേക്കും വൈദ്യുതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇൻ്റക്ഷന്‍ കുക്കറിലേക്കുമൊക്കെ ഏറെപ്പേരും മാറിയിട്ട് കാലമേറെയായി. എന്നാല്‍ പാചക വാതകത്തിനുള്ള വില കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട. ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ പാചകം ചെയ്യുകയെന്നത് കുടുംബ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

അടിക്കടിയുള്ള വിലവര്‍ധനവുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാല്‍ പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് സാധാരണക്കാര്‍ക്കിപ്പോള്‍ വെല്ലുവിളിയാണ്. വിജയനഗരം ജില്ലയിലെ ബോണ്ടപ്പള്ളി സ്വദേശി കാസ സത്യ നാരായണനെ ഈ വെല്ലുവിളി നയിച്ചത് പുതിയൊരു കണ്ടു പിടിത്തത്തിലേക്കാണ്.

ഐടിഐയിലെ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റൗ കണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇതിന് ഇന്ധനമാവുന്നത് വാഹനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മാറ്റുന്ന എഞ്ചിന്‍ ഓയിലും (കരി ഓയിൽ). വാഹന ഉടമകള്‍ പലപ്പോഴും വര്‍ക്ക്‌ ഷോപ്പില്‍ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളി കരി ഓയിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് സത്യ നാരായണ തൻ്റെ സ്റ്റൗ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

Low-cost stove that runs on engine oil (ETV Bharat)

ചെലവ് തുച്ഛം

ഉപയോഗിച്ച എഞ്ചിന്‍ ഓയിലില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റൗവിന് ചെലവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് സത്യ നാരായണ പറയുന്നു. ഈ സ്റ്റൗ വെറും 100 മില്ലി കരി ഓയില്‍ ഉപയോഗിച്ച് അരമണിക്കൂറോളം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഈ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും സത്യനാരായണ പറയുന്നു. പ്രതിമാസത്തെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ 8-10 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"ഐടിഐയിൽ പഠിച്ച അറിവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ നിർമ്മിച്ചത്. സ്റ്റൗ, സ്റ്റാൻഡ്, ഇന്ധന ടാങ്ക്, അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ടാപ്പ്, ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ, ഒരു ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ 2,500 രൂപ ചെലവാകും. കരി ഓയില്‍ ലിറ്ററിന് 25 രൂപയ്ക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഇത് പരീക്ഷണാത്മകമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു" - സത്യ നാരായണ പറഞ്ഞു.

എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കത്തിച്ച് പാചകം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് എംവിജിആർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അധ്യാപകന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

അഞ്ച് ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിലാണ് കരി ഓയില്‍ നിറയ്‌ക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ടാങ്കിലെ ഇന്ധനം ഒരു ടാപ്പ് വഴി സ്റ്റൗ പൈപ്പിലേക്ക് തുള്ളി തുള്ളിയായി എത്തുന്ന രീതിയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീ കത്തിച്ച ശേഷം മോട്ടോറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അതു നിലനിര്‍ത്തുന്.

