മമതാ ബാനർജിക്ക് നേരെ കത്തിയുമായി പാഞ്ഞടുത്ത് യുവതി; മദ്യലഹരിയിലെന്ന് ആരോപണം
ദുർഗാ പൂജ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മമത ബാനർജി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. വീടിന് പുറത്തുവെച്ച് ഒരു സ്ത്രീ 'പിസി' (അമ്മായി) എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മമത ബാനർജിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 14, 2026 at 6:48 AM IST
കൊൽക്കത്ത: കാളിഘട്ടിലെ വസതിക്ക് പുറത്തുവെച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം. ഒരു സ്ത്രീ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മമത ബാനർജിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മമതയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും എംപിയുമായ ഡോല സെൻ ആരോപിച്ചു. അനസൂയ സാഹ എന്ന യുവതിയാണ് പിടിയിലായത്.
ആരോപണവിധേയയായ സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. കൈയിൽ കത്തിയുമായി മമത ബാനർജിയെ സമീപിച്ചാണ് സ്ത്രീ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഡോല സെൻ മൊഴി നൽകി. താൻ ഒരു സിവിക് വോളൻ്റിയറാണെന്നും മമത ബാനർജിയുടെ അനന്തരവളാണെന്നും ആ സ്ത്രീ അവകാശപ്പെട്ടതായും എംപി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഡോല സെൻ കാളിഘട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെ തൃണമൂൽ നേതാവ് വൈശ്വാനർ ചാറ്റർജിക്കും ഡോല സെന്നിനുമൊപ്പം കാളിഘട്ടിലെ മിലാൻ സംഘ് ദുർഗാ പൂജ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മമത ബാനർജി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. വീടിന് പുറത്തുവെച്ച് ഒരു സ്ത്രീ 'പിസി' (അമ്മായി) എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മമത ബാനർജിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
എഫ്ഐആർ പ്രകാരം, മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന അനസൂയ സാഹ എന്ന സ്ത്രീ കൈയിൽ കത്തിയുമായി മമത ബാനർജിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മമത ബാനർജിയുടെ വസതിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് അവർ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. ശേഷം അവർ റോഡിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തതായി സാക്ഷികള് പറയുന്നു.
ആരോപണവിധേയയായ സ്ത്രീ സിവിക് വോളൻ്റിയറാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. അതുപോലെ, ആ സ്ത്രീ ലഹരിയിലായിരുന്നു എന്ന ഡോല സെന്നിൻ്റെ ആരോപണവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഈ സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ യഥാർഥത്തിൽ കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും മമത ബാനർജിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ.
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'ഇസഡ്-പ്ലസ്' സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മമത ബാനർജിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ആയുധവുമായി ഒരാൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ഡോല സെൻ പറഞ്ഞു. സംഭവം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുൻ രാജ്യസഭാ അംഗം, പരാതിക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ഫോട്ടോകളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൊലീസിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
'ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത' (BNSS)-യിലെ 173-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്നും അവർ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മമതയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ടായെന്ന് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ (ഡിറ്റക്ടിവ് വിഭാഗം) കുനാൽ അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.
"മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് അവിടെയെത്തി രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടാക്കി. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിന്നീട് ടിഎംസി ഔദ്യോഗികമായി (TMC) പരാതി നൽകി. നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു," എന്നും കുനാൽ അഗർവാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടനടി ഇടപെട്ടുവെന്ന് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ മമത പക്ഷം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിവരണമാണ് നൽകിയത്. രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. പ്രതിയായ സ്ത്രീക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം, കാളിഘട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർക്ക് ചായ നൽകിയെന്നും മമതയുടെ പക്ഷം ആരോപിച്ചു.
ഈ സംഭവത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മമതയുടെ പാർട്ടിയായ എഐടിസി (AITC)യിലെ മറ്റൊരു നേതാവായ സാകേത് ഗോഖലെ 'എക്സ്' (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. "ലഹരിക്ക് അടിമയായ ഒരാൾ" മമത ബാനർജിയുടെ വസതിയിലെത്തി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.
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